В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев № 7 и 9 из-за схода вагона
На месте происшествия работают специалисты
10 февраля 2026, 08:02, ИА Амител
В Барнауле временно изменили схему движения трамваев маршрутов № 7 и 9 из-за схода вагона на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На месте происшествия работают специалисты предприятия, движение организовано по резервным схемам.
Трамвай № 7 временно следует по маршруту: Кордон — Аванесова — Красноармейский — Ленина — Северо-Западная — Антона Петрова — Малахова — Депо № 3. Обратное движение осуществляется по той же схеме.
Маршрут № 9 курсирует по схеме: Докучаево — Попова — Космонавтов — Малахова — Антона Петрова — Северо-Западная — Космонавтов — Попова — Докучаево, также в обоих направлениях.
О сроках восстановления обычного движения будет сообщено дополнительно.
08:46:21 10-02-2026
Неоправданно длинный маршрут седьмого трамвая. В одном конце города движение встанет, в противоположном нет вообще трамвая.
11:08:00 10-02-2026
Гость (08:46:21 10-02-2026) Неоправданно длинный маршрут седьмого трамвая. В одном конце... Ооо эксперт. Ваше мнение очень важно для нас
11:18:57 10-02-2026
Согласен и в обще 7 мршрут мутный иной раз в поликлинику и можешь не успеть и так часто - чиновники в още о народе забыли.Ведь каждый год одно и тоже.