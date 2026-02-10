В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев № 7 и 9 из-за схода вагона

На месте происшествия работают специалисты

10 февраля 2026, 08:02, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле временно изменили схему движения трамваев маршрутов № 7 и 9 из-за схода вагона на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На месте происшествия работают специалисты предприятия, движение организовано по резервным схемам.

Трамвай № 7 временно следует по маршруту: Кордон — Аванесова — Красноармейский — Ленина — Северо-Западная — Антона Петрова — Малахова — Депо № 3. Обратное движение осуществляется по той же схеме.

Маршрут № 9 курсирует по схеме: Докучаево — Попова — Космонавтов — Малахова — Антона Петрова — Северо-Западная — Космонавтов — Попова — Докучаево, также в обоих направлениях.

О сроках восстановления обычного движения будет сообщено дополнительно.