В Бийске при пожаре в девятиэтажке спасли семь человек

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное курение

02 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Эвакуация ребенка / Фото: МЧС Алтайского края

Четверо взрослых и трое детей спасены во время пожара в девятиэтажном доме по улице Кутузова в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар случился в квартире на втором этаже. Через несколько минут огонь потушили на площади около 20 "квадратов". Повреждены мебель и вещи.

На месте работали 15 пожарных и семь единиц техники. Предварительная причина произошедшего — неосторожность при курении.

О пострадавших не уточняется.