Ученые связывают это с гормональными изменениями и резким снижением веса

10 марта 2026, 18:30, ИА Амител

"Оземпик" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Недавнее исследование, охватившее 150 тысяч пациентов, выявило тревожные побочные эффекты препаратов GLP-1. Они могут вызывать хрупкость костей, сообщает "Лайфхакер".

К известным побочным эффектам — болям в животе и запорам — добавились новые риски: вероятность развития остеопороза выросла на 30%, подагры — на 12% и остеомаляции, при которой кости размягчаются вдвое быстрее, — более чем на 150%.

Джон Гэбриел Хорнефф, доцент клинической ортопедической хирургии из Университета Пенсильвании, выразил серьезную обеспокоенность этими результатами.

Исследование было представлено на ежегодной конференции Американской академии ортопедических хирургов и основано на данных из электронной медицинской базы США.

Ученые обнаружили связь между препаратами GLP-1 и повышенным риском разрывов сухожилий. За пять лет вероятность травм, включая разрывы большой грудной мышцы, вращательной манжеты плеча и ахиллова сухожилия, увеличилась примерно на 50%.

«Врачи обратили внимание на эту проблему после необычных случаев травм у пациентов. Пациенты часто отмечали серьезные повреждения при обычных движениях, таких как попытка опереться или поднять тяжелое», — отметил Хорнефф.

Эксперты предложили несколько объяснений. Одно из них — влияние препаратов на гормоны, регулирующие обмен веществ в костной ткани. Другая гипотеза связывает потерю веса: снижение аппетита может приводить к дефициту важных минералов.

Резкое снижение массы тела снижает механическую нагрузку на скелет, что может негативно сказаться на здоровье.

«Если человек долгое время весил более 130 килограммов и затем быстро сбросил вес, это может стать серьезным стрессом для нормального обмена веществ в костях», — подчеркнул Хорнефф.

Специалисты отмечают, что исследование еще не прошло рецензирование и не устанавливает причинно-следственных связей, а лишь показывает статистическую связь между использованием препаратов и рисками.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на возможные риски, препараты GLP-1 остаются эффективными для снижения веса, контроля уровня сахара и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако людям из группы риска рекомендуется обсудить с врачом необходимость дополнительных обследований, таких как измерение плотности костей, и следить за потреблением кальция и витамина D.