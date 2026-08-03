Предлагается ввести дополнительные основания для внеплановых проверок, автоматизировать сбор данных о качестве услуг и повысить штрафы за грубые нарушения

03 августа 2026, 16:16, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Государственную Думу законопроект, направленный на усиление контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры. В рамках инициативы предлагается включить в государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) данные о техническом состоянии и износе объектов, авариях, нарушениях, а также о структуре цен и тарифов, сообщает "Газета.ru".

«Публикация данных позволит повысить прозрачность платежей и контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры в регионах. В ГИС ЖКХ нужно вносить серьезные дополнения, потому что люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры», — сказал он.

Парламентарий отметил, что износ коммунальных сетей в стране превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 80%.

«Деньги на ремонт инфраструктуры выделяются огромные, и это не только бюджетные средства, но и платежи граждан. Неслучайно в прошлом году Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве. По итогам проверки тарифы скорректировали на миллиарды рублей. Причем эти деньги тратились не только на ремонт коммуникаций, а на представительские автомобили, отдых и сомнительные мероприятия», — указал парламентарий.

Ранее Миронов предлагал обязать коммунальные службы, ресурсоснабжающие компании и операторов по обращению с отходами ежемесячно отчитываться о поступлениях и расходах средств. Он считает, что краткую информацию следует размещать в квитанциях, а подробный отчет — на портале "Госуслуги".