В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ-2026

В этом году порог вырос по нескольким предметам

20 января 2026, 16:45, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рособрнадзор определил наименьшие проходные баллы ЕГЭ на 2026 год. Для успешной сдачи единого государственного экзамена и получения школьного аттестата требуется набрать не менее 24 баллов по русскому языку, а также выполнить одно из условий по математике: получить оценку не ниже "удовлетворительно" на базовом уровне или набрать минимум 27 баллов на профильном.

Для подтверждения усвоения школьной программы установлены следующие нижние пределы: обществознание – 42, информатика – 40, география – 37, физика, химия и биология – 36, история и литература – 32, иностранные языки – 22. Нужно иметь в виду, что указанные баллы – это лишь необходимый минимум для получения аттестата о среднем образовании.

Они не являются гарантией поступления в высшее учебное заведение. Проходные баллы для поступления в вузы определяются самими университетами и, как правило, значительно превышают установленные Рособрнадзором минимальные значения.