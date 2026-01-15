НОВОСТИОбщество

Слова "ок" и "окей" запретили использовать в сочинениях на ЕГЭ

Вместо них предлагают употреблять русскоязычные синонимы

15 января 2026, 22:45, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru
ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

При написании сочинения для ЕГЭ следует избегать использования слов "ок" и "окей". Как пояснила Н. Козловская, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, подобные иноязычные вкрапления неуместны в монологическом тексте.

Профессор подчеркнула, что эссе и сочинения на ЕГЭ представляют собой именно монолог, сообщает ТАСС. По ее рекомендации "окей" в роли частицы можно заменить словом "да", а в роли сказуемого – словом "хорошо".

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России повысили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минимальный порог вырастет для экзаменов по физике, информатике, истории, иностранным языкам, а еще по химии и биологии
НОВОСТИОбщество

образование егэ

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

00:02:04 16-01-2026

Ну окей

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Доброжир

07:30:50 16-01-2026

Ну а как же экзамен, кафедра, Герцен, монолог, текст, эссе, профессор? Предлагаю заменить на испытание, стол, Сердешный, одногласие, сказ, быличка, ведун.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:13 16-01-2026

Доброжир (07:30:50 16-01-2026) Ну а как же экзамен, кафедра, Герцен, монолог, текст, эссе, ...
сравнение некорректно, ок - это сленг

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:36 16-01-2026

Йоу! Пиплы! Стопе хайпить и писать Окей! Окей?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:09 16-01-2026

медленно но верно катимся в сторону хохляндии? Начинаем с малого...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:24 16-01-2026

Сам себя поправляю говорить(писать) вместо ОК слово хорошо или договорились, а то скоро мозг точно станет меньше спичечной головки. Это же так сложно сказать хорошо или договорились вместо тупого ОК:)

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров