Слова "ок" и "окей" запретили использовать в сочинениях на ЕГЭ
Вместо них предлагают употреблять русскоязычные синонимы
15 января 2026, 22:45, ИА Амител
ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru
При написании сочинения для ЕГЭ следует избегать использования слов "ок" и "окей". Как пояснила Н. Козловская, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, подобные иноязычные вкрапления неуместны в монологическом тексте.
Профессор подчеркнула, что эссе и сочинения на ЕГЭ представляют собой именно монолог, сообщает ТАСС. По ее рекомендации "окей" в роли частицы можно заменить словом "да", а в роли сказуемого – словом "хорошо".
00:02:04 16-01-2026
Ну окей
07:30:50 16-01-2026
Ну а как же экзамен, кафедра, Герцен, монолог, текст, эссе, профессор? Предлагаю заменить на испытание, стол, Сердешный, одногласие, сказ, быличка, ведун.
13:19:13 16-01-2026
Доброжир (07:30:50 16-01-2026) Ну а как же экзамен, кафедра, Герцен, монолог, текст, эссе, ...
сравнение некорректно, ок - это сленг
09:51:36 16-01-2026
Йоу! Пиплы! Стопе хайпить и писать Окей! Окей?
12:38:09 16-01-2026
медленно но верно катимся в сторону хохляндии? Начинаем с малого...
13:57:24 16-01-2026
Сам себя поправляю говорить(писать) вместо ОК слово хорошо или договорились, а то скоро мозг точно станет меньше спичечной головки. Это же так сложно сказать хорошо или договорились вместо тупого ОК:)