Слова "ок" и "окей" запретили использовать в сочинениях на ЕГЭ

Вместо них предлагают употреблять русскоязычные синонимы

15 января 2026, 22:45, ИА Амител

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

При написании сочинения для ЕГЭ следует избегать использования слов "ок" и "окей". Как пояснила Н. Козловская, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, подобные иноязычные вкрапления неуместны в монологическом тексте.

Профессор подчеркнула, что эссе и сочинения на ЕГЭ представляют собой именно монолог, сообщает ТАСС. По ее рекомендации "окей" в роли частицы можно заменить словом "да", а в роли сказуемого – словом "хорошо".