Жительниц Барнаула пригласили бесплатно посетить зоопарк в Международный женский день

08 марта 2026, 11:39, ИА Амител

Енот из барнаульского зоопарка / Фото: amic.ru

В Международный женский день жительницы и гостьи Барнаула смогут бесплатно посетить городской зоопарк. Акция будет действовать 8 марта и станет праздничным подарком для представительниц женского пола.

Как сообщили в соцсетях зоопарка, в этот день вход для женщин сделают свободным. Отмечается, что возможность посетить территорию без оплаты предоставлена в честь праздника и названа подарком от Сергея Викторовича.

Посетительниц приглашают провести праздничный день в зоопарке и пообщаться с его обитателями. В учреждении уточнили, что 8 марта оно будет работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00.