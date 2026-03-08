Жительниц Барнаула пригласили бесплатно посетить зоопарк в Международный женский день

Он будет работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00

08 марта 2026, 11:39, ИА Амител

Енот из барнаульского зоопарка / Фото: amic.ru
В Международный женский день жительницы и гостьи Барнаула смогут бесплатно посетить городской зоопарк. Акция будет действовать 8 марта и станет праздничным подарком для представительниц женского пола.

Как сообщили в соцсетях зоопарка, в этот день вход для женщин сделают свободным. Отмечается, что возможность посетить территорию без оплаты предоставлена в честь праздника и названа подарком от Сергея Викторовича.

Посетительниц приглашают провести праздничный день в зоопарке и пообщаться с его обитателями. В учреждении уточнили, что 8 марта оно будет работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00.

Манифестация женщин на Невском проспекте с требованием избирательных прав / Фото: репродукция ТАСС

Международный женский день. Что за праздник мы отмечаем 8 марта и при чем здесь революция

Рассказываем, как появился Международный женский день и в чем его суть
Гость

11:56:41 08-03-2026

Вот женщинам больше заняться нечем😆
Вы работниц зоопарка хотя бы сегодня к работе не привлекли?..

Элен без ребят

19:45:00 08-03-2026

Гость (11:56:41 08-03-2026) Вот женщинам больше заняться нечем😆Вы работниц зоопарка... почему бы и нет? а я бы с удовольствием сходила в зоопарк, если бы не работала

Musik

23:06:32 08-03-2026

Элен без ребят (19:45:00 08-03-2026) почему бы и нет? а я бы с удовольствием сходила в зоопарк, е... А я практически в зоо и работаю. Всяких зверушек полно. Мне хватает.

ВКл.

16:28:56 08-03-2026

Вопрос: кто считает, что зоопарк гуманно или это тюрьма для животных. Они помогают бездомным? А чем они кормят хищников? Зоопарк это варварство.

Гость

13:37:14 10-03-2026

главное вовремя написать об этом))))

