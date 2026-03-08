Равноправие и достижения. Депутаты думы Барнаула рассказали о выдающихся женщинах

Среди них — Тамара Подпальная, Ирина Яровая и Вера Кащеева

08 марта 2026, 09:00, ИА Амител

Ирина Яровая / Фото с сайта яровая.рф

Международный женский день — это не просто дата в календаре, это повод вспомнить о тех женщинах, которые добились успеха и вдохновили целые поколения на новые достижения. В 2026 году, в преддверии этого важного праздника, депутаты Барнаульской городской Думы поделились своими мыслями о выдающихся женщинах страны, которые с каждым днем подтверждают значение равенства и справедливости, делая мир вокруг себя лучше и ярче.

Женщины, меняющие историю

День 8 марта в нашей стране имеет особое значение. История его возникновения неразрывно связана с борьбой женщин за свои права и свободы. В России женщины получили равенство с мужчинами еще в начале XX века. Они возглавляли предприятия, строили города, разрабатывали науку, открывали новые горизонты в космосе и, конечно, были не только депутатами, но и лидерами в самых разных сферах. И сегодня эта традиция продолжает жить, доказывая, что равенство женщин и мужчин — это не просто юридическая норма, а часть национального характера и культуры.

Виталий Казаков, депутат БГД и директор предприятия по производству дверей, рассказал о легендарной спортсменке и землячке Тамаре Подпальной. Несмотря на тяжелые обстоятельства и диагноз, она сумела покорить мир спорта и стать двукратной чемпионкой Паралимпийских игр. В 2025 году Тамара установила три мировых рекорда и продолжает оставаться символом силы воли и несгибаемого духа.

Тамара Подпальная / Фото: "Алтайспорт"

«Тамара — символ несгибаемой воли. Ее пример доказывает, что настоящая сила измеряется величием духа. Для земляков она всегда будет примером стремления к своей высокой цели, женщиной, которая зажгла свою звезду на небосклоне мирового спорта», — отметил Виталий Казаков.

Женщины, не боящиеся исторического вызова

Иван Огнев, председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению, вспомнил важные слова, произнесенные на одной из исторических лекций: "Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин". Однако для России это утверждение не имеет силы, поскольку у нас есть множество примеров женщин, которые добились высочайших успехов в самых разных областях.

Иван Огнев вспомнил свою наставницу, Ирину Яровую — вице-спикера Государственной Думы, заслуженного юриста Российской Федерации и одного из самых эффективных депутатов Госдумы. Она является автором сотен законодательных инициатив и поправок к федеральным законам, а также признана одним из самых продуктивных депутатов страны.

«Ирина Яровая — яркий пример успешной женщины-политика. Ее признали одним из самых эффективных депутатов Государственной Думы, является автором 305 законопроектов, более 250 из которых приняты парламентом и подписаны президентом, чья деятельность оказывает огромное влияние на развитие всей страны», — отметил Иван Огнев.

Подвиг женщин в годы войны и их пример мужества

История женских подвигов в годы Великой Отечественной войны — это история мужества, героизма и несгибаемой воли. Сергей Струченко, председатель комитета БГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, вспомнил героическую Веру Кащееву, которая в 21 год стала санинструктором на фронте и проявила невероятное мужество, вытаскивая раненых солдат под шквальным огнем. Сергей Струченко подчеркнул, что подвиг Веры Кащеевой стал не только символом мужества, но и важной частью истории нашего края.

Вера Кащеева / Фото с сайта библиотеки Шишкова

«Она стала единственной женщиной в своей дивизии, удостоенной такого звания. Уроженка Алтая, простая работница меланжевого комбината, она показала, что на войне женщины проявляют не меньше мужества, чем мужчины», — рассказал депутат.

Женщины, не побоявшиеся сложных профессиональных путей

Дмитрий Абалымов, депутат БГД, инженер по образованию и генеральный директор предприятия по разработке дизельных и газопоршневых электроагрегатов, поделился историей женщины-конструктора, чья жизнь и достижения произвели на него неизгладимое впечатление. Лили Пальмен, уроженка Санкт-Петербурга, была одной из первых женщин, которая работала конструктором танковых, авиационных, а также газогенераторных двигателей.

Лили Пальман / Фото из экспозиции музея памяти жертв политических репрессий п.Долинка, Казахстан

Ее судьба была трудной: ГУЛАГ, непризнание соотечественниками и множество преград на пути. Однако она продолжала работать, разрабатывать новые устройства и создавать будущее. Дмитрий Абалымов отметил, что история Лили Пальмен вдохновляет его и сегодня:

«На таких людях, на таких инженерных бриллиантах выросло наше российское и советское машиностроение. Сейчас, когда мне кажется, что у задачи нет инженерного решения, что все уже изобретено, я вспоминаю эту Лили и понимаю: предела совершенству нет».

Наука, общественная деятельность и работа на благо родной земли

Павел Авкопашвили, исполнительный директор экспертной компании, рассказал о Лидии Бурлаковой, докторе сельскохозяйственных наук и профессоре, которая больше полувека посвятила работе в Алтайском государственном аграрном университете.

Лидия Макаровна создала уникальную модель оценки урожайности пшеницы и внесла огромный вклад в развитие сельского хозяйства региона.

Лидия Бурлакова / Фото: АГАУ

«Она доказала: чтобы изменить мир к лучшему, не обязательно быть на первых полосах газет — достаточно каждый день профессионально и честно делать свое дело там, где ты родился и вырос», — подчеркнул Павел Авкопашвили.

Женщины, ведущие за собой

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции "Единая Россия" в БГД, отметил, что женщины не только поддерживают, но и ведут за собой, берут ответственность и вдохновляют на достижения. Он вспомнил Марию Старовойтову, капитана атомного ледокола "Ямал", которая стала первой в истории женщиной, управляющей таким судном.

Марина Старовойтова / Фото Алексей Башкиров, Страна Росатом

«Женщины — наш ориентир. Они не просто ждут и поддерживают. Они ведут за собой, берут ответственность и при этом остаются чуткими и мудрыми», — подчеркнул Вячеслав Перерядов.

Депутаты гордумы поздравляют женщин с 8 Марта!