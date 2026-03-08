Советская балерина Нинель Петрова скончалась на 102-м году жизни

Для послевоенного Ленинграда артистка стала одним из символов возрождающейся культурной жизни города

В Санкт-Петербурге на 102-м году жизни умерла балерина, народная артистка России Нинель Петрова. О ее смерти сообщил Мариинский театр в своем Telegram-канале. Артистки не стало в субботу, 7 марта. Причины смерти не уточняются.

Нинель Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году. Сразу после выпуска она присоединилась к труппе Мариинского театра, на сцене которого выступала более двух десятилетий — до 1968 года. После завершения сценической карьеры балерина посвятила себя педагогической работе.

За годы выступлений Петрова исполняла партии в балетных постановках "Маскарад" композитора Льва Лапутина, "Вечная весна" Леонида Якобсона и "Спартак" Арама Хачатуряна.

В Мариинском театре отметили, что для послевоенного Ленинграда артистка стала одним из символов возрождающейся культурной жизни города.