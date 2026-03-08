Советская балерина Нинель Петрова скончалась на 102-м году жизни
Для послевоенного Ленинграда артистка стала одним из символов возрождающейся культурной жизни города
08 марта 2026, 10:08, ИА Амител
В Санкт-Петербурге на 102-м году жизни умерла балерина, народная артистка России Нинель Петрова. О ее смерти сообщил Мариинский театр в своем Telegram-канале. Артистки не стало в субботу, 7 марта. Причины смерти не уточняются.
Нинель Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году. Сразу после выпуска она присоединилась к труппе Мариинского театра, на сцене которого выступала более двух десятилетий — до 1968 года. После завершения сценической карьеры балерина посвятила себя педагогической работе.
За годы выступлений Петрова исполняла партии в балетных постановках "Маскарад" композитора Льва Лапутина, "Вечная весна" Леонида Якобсона и "Спартак" Арама Хачатуряна.
В Мариинском театре отметили, что для послевоенного Ленинграда артистка стала одним из символов возрождающейся культурной жизни города.
«Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утонченностью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом», — говорится в сообщении театра.
Очень красивая
женщина и талантливая балерина!
Изящество высшей пробы!