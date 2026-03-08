В Алтайском крае пока не фиксируют серьезного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В регионе от гриппа привиты около половины жителей

08 марта 2026, 09:32, ИА Амител

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 23 февраля по 1 марта в регионе зарегистрировано 11 900 случаев ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

При этом, по данным ведомства, показатель оказался ниже уровня предыдущей недели — снижение составило 23,5%. Специалисты отмечают, что среди заболевших при лабораторных исследованиях выявляется циркуляция вирусов негриппозной этиологии, в том числе риновирусов, вирусов парагриппа и аденовирусов. Также фиксируются случаи гриппа A(H3N2).

«В Алтайском крае от гриппа привиты около половины жителей — примерно один миллион человек», — отметили в ведомстве.

Специалисты напоминают о необходимости профилактики сезонных инфекций. В ведомстве рекомендуют чаще мыть руки, использовать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, регулярно проветривать и увлажнять помещения, а также придерживаться здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что умные устройства, помогающие в сезон ОРВИ, обойдутся россиянам в сумму от 15 до 35 тысяч рублей, рассказал Иван Пантелеев, глава направления "Здоровье" на маркетплейсе "Мегамаркет". По его оценке, в базовый набор входят небулайзер, увлажнитель воздуха и очиститель с HEPA‑фильтром — каждое устройство выполняет свою функцию для облегчения симптомов и создания комфортного микроклимата в помещении.