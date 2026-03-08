Эксперт назвала доход семьи, при котором в России назначают пособие

Благодаря изменениям число многодетных семей, которые смогут претендовать на выплаты, может значительно увеличиться

08 марта 2026, 12:04, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru
Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

Многодетные семьи в России смогут получать единое пособие даже при доходе, немного превышающем прожиточный минимум. Как сообщила в беседе с РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Марина Карцева, выплаты будут назначаться семьям с тремя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%.

По словам эксперта, новый подход позволит расширить круг получателей социальной поддержки.

«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10%)», — пояснила Марина Карцева.

Она добавила, что благодаря изменениям число многодетных семей, которые смогут претендовать на выплаты, может значительно увеличиться. По оценкам специалистов, доля таких семей может вырасти почти в полтора раза — примерно с 20 до почти 30%.

Ранее в Госдуме предложили ввести 100%-ю оплату больничного за детей. По мнению парламентария, в нынешней ситуации многие молодые семьи оказываются в зоне финансовой уязвимости.

Комментарии 7

Гость

13:06:03 08-03-2026

Малоимущим многодетным лучше выдавать брошюрки о контрацепции

Гость

10:45:48 09-03-2026

Гость (13:06:03 08-03-2026) Малоимущим многодетным лучше выдавать брошюрки о контрацепци... и гуманитарку контрацептивами выдавать

Гость

15:19:44 08-03-2026

Расчет дохода считают без вычета НДФЛ. А также с учетом положенных алиментов (при наличии такой ситуации), и вне зависимости от того, оплачиваются ли они фактически (либо надо доказать, что получателем выполнены все необходимые действия для их взыскания). Вот такая арифметика. А размер алиментов приравняли к средней ЗП по региону.

Марина

19:38:29 08-03-2026

Многодетные, многодетные, надоели уже. Они зачастую и рожают, чтобы на пособие жить. Причем полная семья. Лучше бы уж подумали о тех кто в одиночку тянет детей в силу обстоятельств, если второй родитель умер.

Гость

09:26:10 09-03-2026

Марина (19:38:29 08-03-2026) Многодетные, многодетные, надоели уже. Они зачастую и рожают... если второй родитнль умер назначается пенсия

Гость

19:49:16 08-03-2026

Т.о., с одной стороны, официально признаваемый факт зашкаливающей нищеты, с другой - демографическая "озабоченность" и зычный призыв к голытьбе ускоренно плодиться!?

Musik

23:04:16 08-03-2026

Везет же людям... А тут пашешь не разгибаясь, и кто б хоть чуть малую перевел за просто так... Да, куда девалось сопележевание...

