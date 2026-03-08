Эксперт назвала доход семьи, при котором в России назначают пособие

Благодаря изменениям число многодетных семей, которые смогут претендовать на выплаты, может значительно увеличиться

08 марта 2026, 12:04, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

Многодетные семьи в России смогут получать единое пособие даже при доходе, немного превышающем прожиточный минимум. Как сообщила в беседе с РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Марина Карцева, выплаты будут назначаться семьям с тремя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%.

По словам эксперта, новый подход позволит расширить круг получателей социальной поддержки.

«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10%)», — пояснила Марина Карцева.

Она добавила, что благодаря изменениям число многодетных семей, которые смогут претендовать на выплаты, может значительно увеличиться. По оценкам специалистов, доля таких семей может вырасти почти в полтора раза — примерно с 20 до почти 30%.

Ранее в Госдуме предложили ввести 100%-ю оплату больничного за детей. По мнению парламентария, в нынешней ситуации многие молодые семьи оказываются в зоне финансовой уязвимости.