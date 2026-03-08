Врач предупредила, кому лучше не дарить тюльпаны

08 марта 2026, 11:00, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Тюльпаны считаются относительно безопасными цветами с точки зрения аллергии, однако в некоторых случаях их все же не рекомендуется дарить. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

По словам специалиста, эти цветы опыляются насекомыми, поэтому их пыльца достаточно тяжелая и плохо распространяется по воздуху. Благодаря этому вероятность аллергической реакции на тюльпаны ниже, чем на многие другие растения.

При этом врач отмечает, что в отдельных случаях такие букеты могут вызывать неприятные симптомы.

«Однако тюльпаны нежелательны для людей с выраженной аллергией на цветы, с повышенной чувствительностью к запахам, с контактным дерматитом (иногда бывает реакция на сок растения). То есть тюльпаны нельзя дарить только тем, у кого уже есть известная аллергия на них или на цветочную пыльцу», — рассказала Ольга Чистик.

Специалист подчеркнула, что в целом тюльпаны считаются достаточно безопасным вариантом букета, однако людям с уже диагностированной аллергией на цветочную пыльцу или повышенной чувствительностью к растениям лучше избегать контакта с ними.

