Российский спортсмен взял медаль в горнолыжных соревнованиях на Паралимпиаде-2026

Эта награда стала второй для российской команды на нынешних Играх

08 марта 2026, 08:36, ИА Амител

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх 2026. Об этом сообщил Паралимпийский комитет России.

Спортсмен показал результат 1 минута 18,40 секунды и занял третье место. Победителем соревнований стал швейцарский горнолыжник Робин Куше, который преодолел дистанцию за 1 минуту 17,79 секунды. Серебряную медаль завоевал француз Артур Боше, уступив лидеру 0,61 секунды.

Эта награда стала второй для российской команды на нынешних Играх. Ранее бронзу в скоростном спуске в категории стоя завоевала Варвара Ворончихина, показав результат 1 минута 24,47 секунды.

Сам Алексей Бугаев признался в разговоре с ТАСС, что эта медаль стала одной из самых трудных в его карьере.

«Сложная медаль, одна из самых сложных в карьере. Но я очень рад, что снова могу представлять свою страну. Сейчас у нас подросла конкуренция, много сильных ребят. Я рад, что завоевал медаль, после своего выступления наслаждался моментом», — отметил спортсмен.

Алексей Бугаев является трехкратным чемпионом Паралимпийских игр. Следующий старт у него запланирован на 9 марта — вместе с Варварой Ворончихиной он выступит в дисциплине "супергигант" в категории стоя.