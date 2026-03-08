До +6. О погоде в Барнауле 8 марта

08 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителей региона ожидают довольно мягкие погодные условия в праздничные выходные. По прогнозам синоптиков, 8 марта температура воздуха составит от +1 до +6°C.

Ветер будет юго‑западным, со скоростью 5–10 м/с, а местами возможны порывы до 17 м/с.

В Барнауле в этот день ожидается более сдержанный температурный фон — от +1 до +3°C. К концу дня не исключен небольшой снег.

Приятным сюрпризом может стать погода 9 марта — в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +9°C.



