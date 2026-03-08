Глава Барнаула поздравил жительниц города с 8 Марта

Вячеслав Франк пожелал женщинам здоровья, благополучия и счастья

08 марта 2026, 10:18, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц города с Международным женским днем. Поздравление опубликовано в телеграм-канале городской администрации.

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем!» — обратился мэр к жительницам Барнаула.

По словам Вячеслава Франка, женщины, как и весна, дарят тепло и наполняют окружающий мир светом добра и энергией созидания. Он отметил, что любовь и внимание женщин помогают близким людям становиться сильнее и увереннее.

Глава города подчеркнул, что жительницы Барнаула восхищают своим жизненным оптимизмом, а также умением совмещать домашние заботы с профессиональными достижениями и общественной деятельностью.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал матерям и женам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также женщинам, которые активно помогают в волонтерском движении.