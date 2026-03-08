Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта

Губернатор пожелал женщинам здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний

08 марта 2026, 10:42, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

«Дорогие женщины Алтайского края. От всей души поздравляю вас с главным праздником весны — Международным женским днем. Весь этот мир существует благодаря вам, дорогие, любимые и родные. Ваша любовь, забота, тепло и внимание помогают нам, мужчинам, справляться с любыми трудностями и побеждать в самых сложных ситуациях», — говорится в обращении губернатора.

Виктор Томенко отдельно выразил благодарность женщинам, чьи родные и близкие участвуют в защите страны. Он отметил вклад матерей и жен военнослужащих, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.

«Слова глубокой благодарности и искренней поддержки сегодня хочу сказать и женщинам — родным и любимым наших защитников Отечества, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Ваша любовь и поддержка придает нашим воинам силы, укрепляет их боевой дух и веру в победу», — отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что многие женщины сами проходят службу в подразделениях правопорядка и Вооруженных силах России. Кроме того, активную помощь армии и тылу оказывают участницы женского движения Алтайского края, которые работают в сотнях волонтерских отрядов.

«На ваших плечах действительно держится очень многое. Спасибо вам за это! Ваша преданность Родине, самоотверженность, душевная щедрость, забота и милосердие бесценны», — говорится в поздравлении.

В завершение Виктор Томенко пожелал жительницам региона здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний.

«Дорогие женщины, пусть ваша жизнь будет наполнена весенним теплом, вниманием и любовью родных и близких. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний. С праздником!» — отметил губернатор.

До этого с 8 Марта также поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк. Мэр пожелал женщинам здоровья, благополучия и счастья.