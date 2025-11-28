В России запретят кино, которое дискредитирует традиционные ценности
За показ запрещенных лент будет положен штраф
28 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
C 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, запрещающий фильмы, содержащие элементы, подрывающие устои традиционных духовно-нравственных ценностей страны. Как сообщила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова, владельцы онлайн-платформ для просмотра фильмов будут обязаны исключать из своего контента подобные киноленты.
По словам Казаковой, обнаружение нарушений в фильмах станет причиной для отказа в выдаче или аннулирования уже имеющегося разрешения на прокат. Депутат пояснила, что в случае отрицательного решения Министерства культуры РФ по вопросу проката Роскомнадзор направит требование об изъятии фильма из доступа владельцам онлайн-кинотеатров. На исполнение этого требования отводится 24 часа.
Аналогичные меры будут применяться и к владельцам веб-сайтов или платформ, распространяющих дискредитирующий контент, при условии, что их общая аудитория превышает 500 тысяч пользователей.
15:18:17 28-11-2025
И останутся "Чапаев" и "Броненосец Потёмкин". Там ,правда, одно враньё . Но не дискридитируют.
18:30:47 28-11-2025
Гость (15:18:17 28-11-2025) И останутся "Чапаев" и "Броненосец Потёмкин". Там ,правда, о... Так и эти фильмы не пройдут,Чапаев за коммунистов воевал,а это сейчас табу,ну а "Броненосец Потемкин" это вообще экстремистский фильм,там же показано явное восстание против действующей власти
15:29:10 28-11-2025
А зачем Минкультуры давало деньги на съёмки этих фильмов? Деньги вычтут с творцов?
15:54:53 28-11-2025
Гость (15:29:10 28-11-2025) А зачем Минкультуры давало деньги на съёмки этих фильмов? Де... То есть вы не в курсе, что у нас прокатное удостоверение должно получать примерно все, а не только фильмы, снятые сейчас и на деньги, выданные пару лет назад? Например, фильм-опера "Риголетто" 1982 года выпуска, если его решили показать сейчас, тоже будет это удостоверение получать. И что его как выдали фильму производства до начала нынешнего века, так и отозвать могут без проблем. А с учетом того, что количество неадеквата с желанием разборок по любому поводу растет в геометрической прогрессии, эти удостоверения просто выдаваться не будут, ибо дураков потом отвечать непонятно за что нет.
15:32:13 28-11-2025
Я с умилением смотрю, как эти деятели раз за разом стреляют себе в ногу. Поскольку данную новость нужно читать так: В России запретят все кино. Ибо вы попробуйте, найдите то, что эти ценности не дискредитирует - начиная со всем известной "Иронии судьбы" и заканчивая примерно всем) Ну пусть запрещают, быстрее вся эта система наконец сожрет сама себя.
15:50:38 28-11-2025
Так если в Эйропе было требование, в последние годы, чтобы обязательно в фильме снимался *эй, и без этого фильмы не могут уучаствовать в номенациях, выходит, с 1 марта заблокируют все импортные фильмы? Ну или 99% ? Грусь...
22:43:28 28-11-2025
Гость (15:50:38 28-11-2025) Так если в Эйропе было требование, в последние годы, чтобы о... в офиц. прокат. а с маркировкой по подписке и в сети - смотри хоть обсмотрись на нетрадиционных своих
15:53:01 28-11-2025
Клоун! Амик, нам нужен клоун в реакциях! Иначе 2026 год прожить будет нельзя
16:16:07 28-11-2025
Запретить все фильмы, где пьют, курят, матерятся, избивают и убивают. На Руси таких традиций отродясь не было. Снимайте фильмы о передовиках капиталистического труда, где шофёр Рулькин строго по тахографу и не превышая скорости повысил производительность труда на 12%, тем самым увеличив прибыль своего хозяина, хозяин поблагодарил Рулькина и выписал ему премию 150 рублей. Такие фильмы нужны.
18:25:12 28-11-2025
Гость (16:16:07 28-11-2025) Запретить все фильмы, где пьют, курят, матерятся, избивают и... А как же старая народная забава стенка на стенку
17:21:00 28-11-2025
Кто-нибудь видел список традиционых ценностей?
20:53:15 28-11-2025
Гость (17:21:00 28-11-2025) Кто-нибудь видел список традиционых ценностей?... И чем они отличаются от ценностей других народов и даже стран!?... Особенно запада?!
09:51:01 29-11-2025
Кина не будет, электричество кончилось
15:11:24 29-11-2025
Пф, ещё не первое марта, а на кинопоиске уже куча вырезанного контента. Я не понимаю, почему взрослым людям запрещают смотреть, то, что они хотят смотреть. Фильмы, игры, книги и т.д не влияют на традиционные ценности.
Одно раздражение
20:11:37 29-11-2025
ХВАТИТ терпеть это безумие! Сколько можно всё запрещать? Пора менять руководящую партию. Голосуем на выборах правильно!
13:11:37 02-12-2025
Житель города (20:11:37 29-11-2025) ХВАТИТ терпеть это безумие! Сколько можно всё запрещать? Пор... Я за Делягина голосовать буду. За Справедливую Россию. Только от него узнаю, что действительно творит власть издеваясь над народом, как она пытается рассорить и раскачать нас внутри себя и особенно либералы-западники из Единой России