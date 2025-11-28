В России запретят кино, которое дискредитирует традиционные ценности

За показ запрещенных лент будет положен штраф

28 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

C 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, запрещающий фильмы, содержащие элементы, подрывающие устои традиционных духовно-нравственных ценностей страны. Как сообщила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова, владельцы онлайн-платформ для просмотра фильмов будут обязаны исключать из своего контента подобные киноленты.

По словам Казаковой, обнаружение нарушений в фильмах станет причиной для отказа в выдаче или аннулирования уже имеющегося разрешения на прокат. Депутат пояснила, что в случае отрицательного решения Министерства культуры РФ по вопросу проката Роскомнадзор направит требование об изъятии фильма из доступа владельцам онлайн-кинотеатров. На исполнение этого требования отводится 24 часа.

Аналогичные меры будут применяться и к владельцам веб-сайтов или платформ, распространяющих дискредитирующий контент, при условии, что их общая аудитория превышает 500 тысяч пользователей.