Владелец бара убил девушку и спрятал тело за стеной заведения

Мужчина признался в совершенном преступлении

14 января 2026, 10:30, ИА Амител

Пивной бар в городе / Фото: amic.ru

В Японии арестован владелец бара из префектуры Хоккайдо по подозрению в убийстве молодой женщины и сокрытии ее тела за стеной помещения заведения. О произошедшем сообщает издание Japan Today.

По данным полиции, в субботу, 10 января, в городе Хидака были обнаружены останки 20-летней девушки, спрятанные за стеной складского помещения. Заведение принадлежит 49-летнему Тосихико Мацукуре. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девушки наступила примерно за десять дней до обнаружения тела.

Мацукура признался в совершенном преступлении. Он сообщил следствию, что был знаком с погибшей и напал на нее 31 декабря. Заявление о пропаже девушки подала ее бабушка 1 января, после того как внучка не вернулась домой.

При этом отмечается, что бар Мацукуры был закрыт 31 декабря, однако возобновил работу спустя два дня. Мотивы закрытия бара владелец заведения раскрывать не стал. Следственные действия по делу продолжаются.

