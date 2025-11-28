Сотни волонтеров двое суток искали пропавшего мальчика, который спрятался в диване
Как оказалось, ребенок побоялся, что его накажут за прогул школы
На Сахалине более ста человек двое суток занимались поисками исчезнувшего девятилетнего мальчика, который все это время скрывался под диваном у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал "Точка отсчета".
Исчезновение мальчика было зафиксировано 24 ноября в селе Пензенском. В его розыске участвовали сотрудники полиции, спасатели, а также несколько сотен добровольцев, прибывших со всего острова. Ребенка удалось найти только спустя двое суток. Выяснилось, что на протяжении всего этого времени он прятался в своем доме под диваном. Его обнаружили, когда он зашевелился во сне, и из-под дивана стали видны его ноги.
Мальчик признался, что пропустил занятия в школе и испугался наказания. Он принял решение спрятаться, а когда в доме стало много людей, занятых его поисками, он побоялся выйти из укрытия. Ребенок даже иногда покидал свое убежище, чтобы наблюдать в окно за группами поисковиков и смотреть мультфильмы.
18:45:13 28-11-2025
Говорили - чипировать не надо..
20:04:21 28-11-2025
Это что ж там за родители, раз ребенок боится их реакции по таким пустякам?
22:30:56 28-11-2025
в 9 лет настолько отбитый? и что там за наказание и от какого родителя, по сравнению с которым 2 суток житья в диване - благо? разберитесь и доложите нам тут. очень интересно!
23:14:28 28-11-2025
Долбанутая семейка. Трындюлей родителям выписать.