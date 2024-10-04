Вне среды. Восьмиэтажный офисник не разрешили строить в историческом центре Барнаула

Здание запроектировали на месте снесенного ветхого дома

04 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Площадка на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Торгово-административное здание запроектировали на ул. Пролетарской, 77, недалеко от краевого суда. Эскизы объекта на градсовете 3 октября представил архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что в будущем площадь строения может вырасти: если инвестор сможет выкупить соседние участки, то справа и слева к зданию пристроят корпуса.

Под влиянием памятника

Участок под будущий объект расположен в центре Барнаула, в окружении многоквартирных домов, административных зданий. Также рядом расположены вековые постройки. Например, двухэтажный деревянный дом (ул. Пролетарская, 75), возведенный в 1916 году (не имеет статуса охраняемого, несмотря на почтенный возраст). Между ним и проектируемым объектом авторы предусмотрели высокую противопожарную стену.

Соседствует площадка и с объектом культурного наследия – это Городская почтово-телеграфная станция на ул. Интернациональной, 74, построенная на рубеже XIX-XX веков. У этого здания есть охранные зоны. Из-за них офисный центр на ул. Пролетарской, 77, не может быть выше 28 метров.

Площадка на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Владимир Золотов рассказал, что площадь будущего здания – 1993 квадратных метра. Первый и подземный этажи объекта отданы под парковку автомобилей. Въезд во двор запроектирован через арку здания. Второй этаж отдан под торговые объекты, выше – предприятия и деловое управление. Фасады объекта будут комбинированными: нижние уровни, согласно проекту, отделаны темно-серым кирпичом, верхние выполнены в бежевой штукатурке.

Архитектор отметил, что сейчас инвестор ведет переговоры с собственниками соседних участков о выкупе. Если это произойдет, то здание реконструируют.

"Мы думаем, что в дальнейшем будет возможность развития нашего объема в том и другом направлении. Наш объем будет являться средним. Сейчас трудно предположить, как это будет развиваться. Мы предусмотрели возможность объединения за счет глухих стен на боковых фасадах", – отметил Владимир Золотов.

Неудачная концепция

Архитектурная "инородность" торгово-административного здания стала главной обсуждаемой темой. Председатель комитета по архитектуре мэрии Барнаула Антон Воробьев отметил, что объект соседствует с памятником культуры, но никак не гармонирует с ним.

Владимир Золотов парировал: исторический объект с ул. Пролетарской даже не виден, так как его полностью закрывает пристроенный к нему четырехэтажный корпус с синей крышей и мансардой.

Как выяснилось в ходе заседания, автор этого здания – член градсовета, главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров. Он сообщил, что проектировал объект 25-30 лет назад, когда охранных зон памятников не было. В защиту здания на ул. Пролетарской, 77, он сказал:

"Не вижу, что проектируемое здание нарушает рисунок, ансамбль соседней улицы. Оно действительно исторически отсечено от зданий с ул. Интернациональной, но формирует ул. Пролетарскую, которая активно застраивается. Соседний участок освобождают от застройки. Это будет своя среда".

Не все согласились с этим мнением. Член градсовета Евгений Носенко считает, у Владимира Золотова не получилось вписать здание в окружающую застройку.

"Нет ни ансамбля, ни линий, ни цветовых решений. Концепция здания не удалась", – отметил он.

Архитектор Сергей Боженко добавил:

"Настораживает некоторая утилитарность объемно-пространственного решения, фасадов. Может, когда улица будет застроена полностью, объект потеряется".

В итоге проект решено отправить на доработку и повторное рассмотрение.