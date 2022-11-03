Будут ли в Алтайском крае продавать алкоголь на День народного единства?

4 ноября в России отмечают День народного единства. Это один из больших праздников в производственном календаре, по случаю которого в стране объявляют официальный выходной. А ещё в подобные дни зачастую ограничивают продажу алкоголя, чтобы праздник ни для кого не обернулся бедой.

О том, будут ли запрещать торговлю спиртным в городах Алтайского края в День народного единства, — в материале amic.ru.

Будут ли продавать алкоголь в Барнауле на День народного единства в 2022 году?

Да. Никаких указов и распоряжений по этому поводу глава города не подписывал.

Соответственно, в краевой столице в День народного единства будут торговать алкоголем без ограничений.

Запретят ли продажу спиртного в других городах Алтайского края?

В других населённых пунктах региона тоже никаких ограничений не вводили.

Поэтому во всём Алтайском крае магазины будут спокойно продавать спиртное.

А что, где-то разве запрещают продажу алкоголя на День народного единства?

Да. О запрете на продажу спиртного уже сообщили власти Тюмени, Липецка, Тамбова, Ноябрьска и ряда других городов страны.

На какие праздники в Алтайском крае обычно ограничивают торговлю спиртным?

Традиционно в городах Алтайского края спиртное не продают на два праздника: День Победы и День города.