Когда Прощёное воскресенье в 2022 году и зачем нужно просить прощения в этот день?

Прощёное воскресенье — важная дата даже для тех, кто не относит себя к числу верующих. Это последний день Масленицы, сразу после которого начинается Великий пост. Как следует из названия, главная традиция этого праздника — просить у близких прощения.

Рассказываем, как это правильно делать, откуда пошёл такой обычай и чему посвящено Прощёное воскресенье.

Какого числа Прощёное воскресенье в 2022 году?

В 2022 году Прощёное воскресенье мы будем отмечать 6 марта. Каждый год оно выпадает на разные даты, в зависимости от того, когда мы празднуем Пасху. Прощёное воскресенье наступает ровно за семь недель до Светлого Воскресения Христова. Сразу после этого начинается Великий пост, который продлится семь недель. В 2022 году он начнётся 7 марта и закончится 23 апреля.

Что этот за день и в чём его важность?

Как очевидно из названия, главная суть праздника — просить прощения у всех, кого мы когда-либо обидели. Покаяние — одна из важнейших составляющих православной веры. Евангелие гласит, что совершать дело Божие невозможно, пока не примиришься с ближними: “Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших” (Мф. 6:15) И в этот день особенно важно признать свои ошибки и извиниться. Это помогает и в других людях пробудить светлые чувства и порывы к добрым делам. Традиция просить прощения появилась ещё в раннехристианскую эпоху. Согласно легендам, египетские монахи все 40 дней Великого поста проводили в уединении в пустыне. А в последний день перед отправлением они собирались вместе, чтобы попрощаться и искренне попросить прощения друг у друга. Ведь жизнь в пустыне была невероятно трудной и очень опасной. Многие из этого изнурительного путешествия просто не возвращались. Поэтому монахи понимали, что их встреча — возможно, последний шанс искренне попросить у всех прощения. Спустя время эта традиция укоренилась в христианской вере.

Как правильно провести Прощёное воскресенье?

Главная традиция верующих в этот день — особые богослужения. В песнопениях вспоминается изгнание Адама из рая за нарушение Божьих заповедей. Главная мысль литургии: человек должен приложить все свои силы, чтобы измениться, приблизиться к истинному облику своей души и стремиться жить по заветам Христа. А это, в свою очередь, требует умения всех прощать. В Православной церкви принято “плакать” о своих грехах так, как это в своё время делал Адам. На литургии читают Евангелие от Матфея, где речь идёт о прощении грехов. Кроме того, совершается чин прощения. После прочтения молитвы священник просит у всех христиан прощения. Прихожане, в свою очередь, делают то же самое. Кроме того, Прощёное воскресенье завершает масленичную неделю. А потому в народе принято вовсю праздновать проводы зимы. Помимо разгульного веселья и поедания блинов, принято также сжигать чучело. К самой Масленице Церковь относится спокойно. Но вот традиция жечь символ зимы священниками не поощряется. А потому настоятели не рекомендуют своим прихожанам участвовать в подобных действах.