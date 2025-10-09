Высокий урожай, но низкие цены. Что может помочь крестьянам в Алтайском крае?

Аграриям необходима поддержка на федеральном уровне, считают эксперты

09 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Проблемы агропромышленного комплекса региона обсудили депутаты фракции ЛДПР в АКЗС с председателем постоянного комитета Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергеем Серовым.

Затронули вопрос функционирования зернового рынка и государственного субсидирования производства зерна.

В Алтайском крае вновь получен высокий урожай зерновых и, несмотря на погодные условия, урожайность на 2,5 центнера выше, чем год назад, сообщил Сергей Серов.

Но цена на зерно не менялась с 2023 года и сейчас ниже себестоимости: за пшеницу 3 кл. дают 13 тыс. за тонну. А вот цены на ГСМ, технику, запчасти, зарплату, кредиты и пр - выросли значительно.

Необходима погектарная поддержка крестьян на период сокращения экспорта зерна и до стабилизации рынка, указал эксперт.

С этим согласен руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семёнов.Он добавил: "Алтайский край отправляет на экспорт в основном готовую продукцию: муку, крупу и пр. что ведет к увеличению доходов бюджета, способствует развитию перерабатывающей промышленности и повышению авторитета региона. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе изложил меры, которые по мнению партии, помогут аграриям пережить сложные времена".

Еще одна проблема, на которую жалуются аграрии Алтайского края - высокие таможенные пошлины.

"Особенности расчета пошлины порождают правовую неопределенность и ставят в неконкурентное положение сельхозтоваропроизводителей края", - говорит Серов.

Эксперты считают: аграриям необходима поддержка на федеральном уровне.

А именно:

- Увеличение субсидий на производство зерновых культур;

- Оперативное решение вопроса расчета таможенных пошлин на масложировую продукцию (во избежание негативных последствий для агроэкспорта Сибири).

По итогам встречи информация о проблемах алтайских аграриев и предложения по их решению будут направлены во фракцию ЛДПР в ГосДуме.



