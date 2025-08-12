НОВОСТИОбщество

Алтайские аграрии побили прошлогодний рекорд по урожайности озимых культур

В 2025 году средняя урожайность с гектара превышает 45 центнеров, что на девять больше прошлогоднего показателя

12 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили новый рекорд по урожайности озимых культур. Показатель урожайности с гектара в 2025 году обогнал прошлогодний более чем на девять центнеров. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в крае с 54 тысяч гектаров уже собрали 75% урожая. В 2025 году средняя урожайность с гектара составляет 45 центнеров. В прошлом году в этот же период показатель был равен 36 центнерам с гектара.

По урожайности озимых в регионе лидируют Смоленский, Панкрушихинский, Заринский и Бийский районы. В целом более десяти муниципалитетов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара.

«По кормам уже есть порядка 60% от намеченного плана. Зерновые и зернобобовые пока убраны на 150 тысячах гектаров – около 6%, что также соответствует утвержденному графику работ», – добавил Виктор Томенко.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

12:38:01 12-08-2025

Какое качество (класс) зерна? Сил больше нет смотреть на хлеб из зерна прошлогоднего фуражного рекорда!!!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:12 13-08-2025

Гость (12:38:01 12-08-2025) Какое качество (класс) зерна? Сил больше нет смотреть на хле... В этом году тоже не айс будет, виной тому дожди, поливая спелые колосья дождь вымывает клейковину.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:56 12-08-2025

Много соберут - цена упадёт - хлеб подешевеет - хорошо для населения будет.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:51:20 12-08-2025

Гость (12:56:56 12-08-2025) Много соберут - цена упадёт - хлеб подешевеет - хорошо для н... святая простота

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:07 12-08-2025

Новый рекорд по урожайности озимых культур. Алтайский край - лидер по производству молока в Сибири. Медом славится регион. ЛИДЕРЫ ВО МНОГОМ!!!
У людей зарплаты вырастут, улучшится жизнь в крае, подешевеют продукты питания в крае?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:43:58 12-08-2025

Гость (12:58:07 12-08-2025) Новый рекорд по урожайности озимых культур. Алтайский край -... Лидеры,лидеры...И в то же время по показателям уровня жизни населения в хвосте таблицы.Вот такие мы лидеры .С заду.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:48 12-08-2025

То, что продают в наших магазинах хлебом назвать можно только с очень большой натяжкой. Позорище, аграрный край, а хлеб - ... вно!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:09:28 13-08-2025

Гость (13:13:48 12-08-2025) То, что продают в наших магазинах хлебом назвать можно тольк... Ну не знаю, как по мне так в аниксах шикарный партизан пекут.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:00:09 12-08-2025

Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:54:46 12-08-2025

ДМВ (14:00:09 12-08-2025) Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.... так от названия производителя зерна не чего не зависит,все зависит от конечного продавца этого зерна

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:53 12-08-2025

гость (15:54:46 12-08-2025) так от названия производителя зерна не чего не зависит,все з...
Всё зависит от конечного ПОКУПАТЕЛЯ👆 То есть от хлебопёков!!! Стоимость муки в конечном продукте минимальная, а они на этом пытаются экономить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:17 14-08-2025

ДМВ (14:00:09 12-08-2025) Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.... Сам то понял, что сморозил? В поле хоть раз был?)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Где съел, там и сел.

20:30:17 13-08-2025

Каждый год рекорды, а только населению с этого ни как не лучше.
Подсолнух через дорогу растёт, а цена на масло, будто с луны везут.

Голодные всё не нажрутся денег.
Даже с современными технологиями им не хватает денег, надо чтоб народ был нищий.
Ну конечно, чтоб легче было управлять.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:36:40 15-08-2025

Когда убрать успели, третья неделя дождей пошла

  1 Нравится
Ответить
