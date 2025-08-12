Алтайские аграрии побили прошлогодний рекорд по урожайности озимых культур
В 2025 году средняя урожайность с гектара превышает 45 центнеров, что на девять больше прошлогоднего показателя
12 августа 2025, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае установили новый рекорд по урожайности озимых культур. Показатель урожайности с гектара в 2025 году обогнал прошлогодний более чем на девять центнеров. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, в крае с 54 тысяч гектаров уже собрали 75% урожая. В 2025 году средняя урожайность с гектара составляет 45 центнеров. В прошлом году в этот же период показатель был равен 36 центнерам с гектара.
По урожайности озимых в регионе лидируют Смоленский, Панкрушихинский, Заринский и Бийский районы. В целом более десяти муниципалитетов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара.
«По кормам уже есть порядка 60% от намеченного плана. Зерновые и зернобобовые пока убраны на 150 тысячах гектаров – около 6%, что также соответствует утвержденному графику работ», – добавил Виктор Томенко.
Какое качество (класс) зерна? Сил больше нет смотреть на хлеб из зерна прошлогоднего фуражного рекорда!!!
Гость (12:38:01 12-08-2025) Какое качество (класс) зерна? Сил больше нет смотреть на хле... В этом году тоже не айс будет, виной тому дожди, поливая спелые колосья дождь вымывает клейковину.
Много соберут - цена упадёт - хлеб подешевеет - хорошо для населения будет.
Гость (12:56:56 12-08-2025) Много соберут - цена упадёт - хлеб подешевеет - хорошо для н... святая простота
Новый рекорд по урожайности озимых культур. Алтайский край - лидер по производству молока в Сибири. Медом славится регион. ЛИДЕРЫ ВО МНОГОМ!!!
У людей зарплаты вырастут, улучшится жизнь в крае, подешевеют продукты питания в крае?
Гость (12:58:07 12-08-2025) Новый рекорд по урожайности озимых культур. Алтайский край -... Лидеры,лидеры...И в то же время по показателям уровня жизни населения в хвосте таблицы.Вот такие мы лидеры .С заду.
То, что продают в наших магазинах хлебом назвать можно только с очень большой натяжкой. Позорище, аграрный край, а хлеб - ... вно!
Гость (13:13:48 12-08-2025) То, что продают в наших магазинах хлебом назвать можно тольк... Ну не знаю, как по мне так в аниксах шикарный партизан пекут.
Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.
ДМВ (14:00:09 12-08-2025) Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.... так от названия производителя зерна не чего не зависит,все зависит от конечного продавца этого зерна
гость (15:54:46 12-08-2025) так от названия производителя зерна не чего не зависит,все з...
Всё зависит от конечного ПОКУПАТЕЛЯ👆 То есть от хлебопёков!!! Стоимость муки в конечном продукте минимальная, а они на этом пытаются экономить.
ДМВ (14:00:09 12-08-2025) Хороший хлеб, когда были хлеборобы, а не аграрии.... Сам то понял, что сморозил? В поле хоть раз был?)
Каждый год рекорды, а только населению с этого ни как не лучше.
Подсолнух через дорогу растёт, а цена на масло, будто с луны везут.
Голодные всё не нажрутся денег.
Даже с современными технологиями им не хватает денег, надо чтоб народ был нищий.
Ну конечно, чтоб легче было управлять.
Когда убрать успели, третья неделя дождей пошла