Алтайские аграрии побили прошлогодний рекорд по урожайности озимых культур

12 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае установили новый рекорд по урожайности озимых культур. Показатель урожайности с гектара в 2025 году обогнал прошлогодний более чем на девять центнеров. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в крае с 54 тысяч гектаров уже собрали 75% урожая. В 2025 году средняя урожайность с гектара составляет 45 центнеров. В прошлом году в этот же период показатель был равен 36 центнерам с гектара.

По урожайности озимых в регионе лидируют Смоленский, Панкрушихинский, Заринский и Бийский районы. В целом более десяти муниципалитетов показывают урожайность свыше 50 центнеров с гектара.