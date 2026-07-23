Юные сибиряки стали больше тратить по детским картам Сбера

Ими пользуются около 600 тысяч ребят от 6 до 13 лет

23 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGUKuuB

Детские СберКарты / Фото: пресс-служба Сбера

Почти 600 тысяч детей из Сибири в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детской СберКартой и приложением SberKids ("СберКидс"). Оборот средств тоже растет: в первый месяц летних каникул ребята потратили на 37% больше, чем за тот же период 2025 года.

К новому учебному году Сбер запустил специальное предложение. До конца сентября за покупки в категориях "Одежда и обувь", "Книги" и "Канцелярские товары" по детской карте вернут до 50% стоимости бонусами "Спасибо". А за время акции одна семья сможет получить бонусами "спасибо" до 4000 рублей.

Что нужно сделать родителям

Если у ребенка уже есть детская СберКарта, родителям достаточно открыть совместный платежный счет или поделиться текущим счетом с супругом или супругой. После этого бонусы за школьные покупки начнут начислять автоматически.

Тем, у кого карты пока нет, предлагают бесплатно ее оформить. Подать заявку можно в приложении "СберБанк Онлайн" или в отделении Сбера. Новые владельцы детской карты также смогут получить дополнительную выгоду при покупке товаров к учебному году.

Финансы под контролем

Карта и приложение помогают детям осваивать обращение с деньгами, отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Наша детская карта и мобильное приложение СберKids помогают ребятам на практике учиться управлять своими финансами: проверять баланс, оплачивать покупки, переводить деньги, а теперь и самостоятельно оплачивать мобильную связь», — пояснил он.

По его словам, родители при этом сохраняют контроль над расходами по карте в рамках лимита.

К началу учебного года Сбер также выпустил лимитированную коллекцию детских карт в трех цветах. Их рисунок становится ярче под ультрафиолетовым светом.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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