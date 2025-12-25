За навязчивое преследование могут ввести отдельную статью
В качестве санкций предусмотрены штрафы, арест или обязательные работы
25 декабря 2025, 14:01, ИА Амител
В России планируется введение нового законодательного положения, предусматривающего ответственность за навязчивое преследование. РБК сообщает о разработке соответствующего законопроекта в Государственной Думе.
Законодательная инициатива предполагает установление административной ответственности за слежку, систематические и настойчивые попытки установления контакта против желания человека, а также другие формы преследования.
В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей либо административный арест на срок до семи суток. В случае преследования несовершеннолетнего в онлайн-пространстве предусмотрены более строгие санкции, включая арест до 15 суток или обязательные работы.
14:17:31 25-12-2025
А звоночные спамеры войдут в перечень?
15:26:14 25-12-2025
Удивительно то что ещё до сих пор нет такого закона, это же психологическое насилие над личностью.
17:01:34 25-12-2025
Гость (15:26:14 25-12-2025) Удивительно то что ещё до сих пор нет такого закона, это же ... В УК есть...
14:42:23 26-12-2025
Я (17:01:34 25-12-2025) В УК есть......
Нет такой