За навязчивое преследование могут ввести отдельную статью

В качестве санкций предусмотрены штрафы, арест или обязательные работы

25 декабря 2025, 14:01, ИА Амител

Телефонный мошенник, преследователь
Телефонный мошенник, преследователь

В России планируется введение нового законодательного положения, предусматривающего ответственность за навязчивое преследование. РБК сообщает о разработке соответствующего законопроекта в Государственной Думе.

Законодательная инициатива предполагает установление административной ответственности за слежку, систематические и настойчивые попытки установления контакта против желания человека, а также другие формы преследования.

В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей либо административный арест на срок до семи суток. В случае преследования несовершеннолетнего в онлайн-пространстве предусмотрены более строгие санкции, включая арест до 15 суток или обязательные работы.

Комментарии 4

Гость

14:17:31 25-12-2025

А звоночные спамеры войдут в перечень?

Гость

15:26:14 25-12-2025

Удивительно то что ещё до сих пор нет такого закона, это же психологическое насилие над личностью.

Я

17:01:34 25-12-2025

Гость (15:26:14 25-12-2025) Удивительно то что ещё до сих пор нет такого закона, это же ... В УК есть...

Гость

14:42:23 26-12-2025

Я (17:01:34 25-12-2025) В УК есть......
Нет такой

