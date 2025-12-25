За навязчивое преследование могут ввести отдельную статью

В качестве санкций предусмотрены штрафы, арест или обязательные работы

25 декабря 2025, 14:01, ИА Амител

Телефонный мошенник, преследователь / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В России планируется введение нового законодательного положения, предусматривающего ответственность за навязчивое преследование. РБК сообщает о разработке соответствующего законопроекта в Государственной Думе.

Законодательная инициатива предполагает установление административной ответственности за слежку, систематические и настойчивые попытки установления контакта против желания человека, а также другие формы преследования.

В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей либо административный арест на срок до семи суток. В случае преследования несовершеннолетнего в онлайн-пространстве предусмотрены более строгие санкции, включая арест до 15 суток или обязательные работы.