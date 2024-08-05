Заготовку дров хотят сделать дешевле в Республике Алтай

В ближайшее время в регионе ожидают руководство Рослесхоза

05 августа 2024, 15:31, ИА Амител

Дрова / Фото: pxhere.com/ru/photo/118554

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак провел совещание по развитию лесной отрасли. На встрече обсудили снижение цен на заготовку дров в регионе.

В совещании приняли участие представители лесничества региона, предприниматели и руководители профильных органов власти. Они обсудили механизмы снижения стоимости дров в Республике Алтай. Ранее с этим вопросом к Андрею Турчаку обращались жители Чойского района.

"Специально пригласил к этому обсуждению военного пенсионера Сергея Акпашева из Чемальского района. Мы познакомились с ним на встрече в Аносе на этой неделе. Я хотел, чтобы коллеги услышали из первых уст, с какими трудностями сталкиваются наши жители при заготовке дров", – сказал врио главы.

Руководитель региона отметил, что одно из решений проблемы – снижение себестоимости заготовки дров региональными учреждениями, которые не могут конкурировать с частными компаниями. Также можно использовать ветровал и другие ресурсы.

Андрей Турчак сообщил, что в ближайшее время в Республику Алтай приедет руководство Рослесхоза.