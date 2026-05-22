Жители Алтая стали чаще открывать накопительные счета

С начала года объем средств на таких счетах вырос и в крае, и в республике

22 мая 2026, 18:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Алтайского края и Республики Алтай снова проявляют интерес к накопительным счетам. На фоне снижения ключевой ставки такой формат все чаще рассматривают как альтернативу классическим банковским вкладам, сообщает ВТБ. С начала 2026 года сумма средств на накопительных счетах в двух регионах выросла на 15% и достигла 20,6 млрд рублей. При этом в апреле количество новых счетов оказалось на 20% больше, чем в январе.

Почему спрос растет

За последний год ключевая ставка Банка России снизилась с максимальных 21% до 14,5% в мае 2026 года. На этом фоне меняются и условия по банковским продуктам. По данным мониторинга Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках по объему депозитов физлиц к началу мая составила 13,06%.

Спрос на накопительные счета сохраняется за счет гибкости. Клиент может пополнять счет, снимать деньги и при этом получать доход на остаток.

«Накопительные счета становятся все более востребованными благодаря сочетанию ликвидности и доходности. Возможность свободного пополнения и снятия средств, а также капитализация процентов делают этот продукт привлекательным», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Сколько хранят на счетах

Средняя сумма на накопительном счете также увеличилась. В Алтайском крае она выросла с 118 тысяч рублей в январе до 134 тысяч рублей в апреле. В Республике Алтай показатель достиг 144 тысяч рублей.

В ВТБ ожидают, что интерес к накопительным счетам продолжит расти во втором полугодии 2026 года. Это связывают с вероятным дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики.