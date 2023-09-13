Жители Алтайского края готовы зарабатывать на 17 тыс. меньше, чем в среднем по стране

В среднем по СФО зарплатные ожидания также выше

13 сентября 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зарплатные ожидания жителей Алтайского края ниже, чем в России и Сибири, пишет hh.ru, эксперты которого проанализировали более 42,7 тыс. активных резюме жителей региона.

В августе граждане искали работу с зарплатой 40 748 рублей, что на 17 430 рублей меньше, чем в целом стране.

Также это и самый низкий показатель в Сибири (в среднем 47 887 рублей).

Больше всего же в СФО хотят получать жители Красноярского края – 52 775 рублей, а в соседней с Алтаем Новосибирской области – 49 396 рублей.