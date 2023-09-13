Жители Алтайского края готовы зарабатывать на 17 тыс. меньше, чем в среднем по стране
В среднем по СФО зарплатные ожидания также выше
13 сентября 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Зарплатные ожидания жителей Алтайского края ниже, чем в России и Сибири, пишет hh.ru, эксперты которого проанализировали более 42,7 тыс. активных резюме жителей региона.
В августе граждане искали работу с зарплатой 40 748 рублей, что на 17 430 рублей меньше, чем в целом стране.
Также это и самый низкий показатель в Сибири (в среднем 47 887 рублей).
Больше всего же в СФО хотят получать жители Красноярского края – 52 775 рублей, а в соседней с Алтаем Новосибирской области – 49 396 рублей.
10:03:41 13-09-2023
Училки вообще готовы бесплатно работать. Это ж призвание! Лишь бы давали возможность на выборах бюллетени вбросить! Опять же ради идеи.
11:03:32 13-09-2023
Гость (10:03:41 13-09-2023) Училки вообще готовы бесплатно работать. Это ж призвание! Ли... ]. У вас, видимо, детей нет, коль вы так в их адрес выскакиваетесь. Да ещё двоечником был.
17:44:47 13-09-2023
Гость (11:03:32 13-09-2023) Гость (10:03:41 13-09-2023) Училки вообще готовы беспл... Сарказм не понять - ну это клиника.
00:28:21 14-09-2023
Гость (17:44:47 13-09-2023) Сарказм не понять - ну это клиника.... это не сарказм, а суровая реальность
14:49:43 13-09-2023
Гость (10:03:41 13-09-2023) Училки вообще готовы бесплатно работать. Это ж призвание! Ли... Какой-то бред!
13:46:06 14-09-2023
Гость (10:03:41 13-09-2023) Училки вообще готовы бесплатно работать. Это ж призвание! Ли... Есть факты вбросов?
10:11:14 13-09-2023
Главное, что нас устраивает такая ситуация и такой путь развития. Мы это на прошлых выходных продемонстрировали. Давайте наслаждается результатами
00:29:38 14-09-2023
Гость (10:11:14 13-09-2023) Главное, что нас устраивает такая ситуация и такой путь разв... многие не понимают и не хотят понимать...
10:57:38 13-09-2023
Семья как минимум состоит из 3-ёх человек. Муж/отец должен содержать семью. Прожиточный минимум в Алт. крае 13 945р. для детей 13 373р. Глава семьи вынужден как минимум зарабатывать 41 263р. Выходит, что мужчины Алтайского края загнаны в рамки прожиточного минимума и заводить семью для них - это непозволительная роскошь. Холостякам 40 748р. достаточно для единоличного, нормального проживания. Такая зарплата - источник разводов и нежелания жениться.
20:42:08 13-09-2023
Гость (10:57:38 13-09-2023) Семья как минимум состоит из 3-ёх человек. Муж/отец должен с... В чем проблема, если у мужика есть голова или руки?
11:06:47 13-09-2023
может всё-таки не "Готовы", а от безысходности и на это согласны!? семьи-то кормить всё равно надо...
14:50:34 13-09-2023
Гость (11:06:47 13-09-2023) может всё-таки не "Готовы", а от безысходности и на это согл... Некорректности, как всегда, пишут!
11:17:08 13-09-2023
При этой людоедской системе нас и будут держать в чёрном теле.
11:30:18 13-09-2023
не понимаю наивных людей верящих в выборы сегодня! что выборы что-то решают... Не будьте наивными!? ни кого из основной массы людей такая ситуация не устраивает! просто сегодня правители имеют множество точных (по сравнению с 1917 годом) датчиков изучения общественных настроений и рычагов воздействия как на каждого в отдельности так и на группы и массы людей в целом!!! Вы думаете разные изучения общественного мнения и статистические данные, все эти сведения которые показывают населению, это правда?! Вот те кто это проводит и сводит все данные, те на самом деле видят правду, и показывают её наверх... А образы на экране ТВ и в сети, особенно в клиповом формате, тоже думаете само собой так сложилось?! А закредитованность 90% населения?! А завоз мигрантов?! А безработица!? а постоянная текучка на всех предприятиях...!? Вы что правда думаете, что это всё само собой так получается!? И ни кто за этим не стоит, не направляет процесс!? Через действия полиции, через действия контролирующих органов, через снижение з/п (ну удержание её на прежнем уровне это уже её снижение), через сокращения денежной массы, через снижение кредитных ставок, а потом их повышения, через открытия кредитных организаций... Вы правда такие наивные что думаете это случается само собой!? Думаете "невидимая рука рынка" так шурудит у нас в стране!? Мы живём плохо, потому что множество людей веруют, что всё то малое, что я здесь перечислил, не связано друг с другом!!! Всегда есть причина и всегда есть следствие! И вот когда все будут искать настоящие причины каких-то следствий, только тогда что-то начнёт налаживаться...
14:51:46 13-09-2023
Гость (11:30:18 13-09-2023) не понимаю наивных людей верящих в выборы сегодня! что выбор... Вы для начала статистику посмотрите -процент голосующих в последний раз и поймете ..........
17:56:19 13-09-2023
Гость (14:51:46 13-09-2023) Вы для начала статистику посмотрите -процент голосующих в по... Докажите мне что и эти цифры достоверные!?
19:31:28 13-09-2023
Гость (11:30:18 13-09-2023) не понимаю наивных людей верящих в выборы сегодня! что выбор... А вы на выборах хоть раз наблюдателем были? Видели КОИБы и подсчет голосов вручную? Сидели до 3-4 -х часов ночи там? На том участке, где я была всё было верно. Выиграли сами знаете кто! И Путин точно победит на выборах президента! Тут и подстраивать ничего не нужно. А народ голосует за действующую власть упорно дцать с лишнем лет. Хотя про вбросы и попытки фальсификации говорят правду - такое бывает. Но не поголовно.
20:45:16 13-09-2023
Гость (11:30:18 13-09-2023) не понимаю наивных людей верящих в выборы сегодня! что выбор... вы живете плохо, потому что ждёте, что для вас кто-то что-то сделает, вместо того, чтобы сделать что-то самому. Всё остальное лирика
12:44:57 13-09-2023
Особенно умиляют те кто говорят что нет проблемы в повышении цен если параллельно с этим растёт уровень зарплат. Как будто деньги печатаются из воздуха. Дикий капитализм может быть ориентирован как на перерасход человеческого материала так и природных ресурсов, поэтому нет ничего хорошего в спекуляции на ценах. Цены должны быть стабильными, так же как пенсии и зарплаты. Не должно быть ни роста ни падения. Главный девиз дореволюционного Китая на протяжении тысяч лет и главный постулат экологии тоже исходят из принципа "стабильность важнее развития"
13:34:08 13-09-2023
Вот и ответ на прошедшии выборы! По экономическим и социальным вопросам Алтайский край находится в конце списка. Альтернативы на выборах не было совсем. Если бы даже только администрация проголосовала всё равно результат был бы такой. А больше голосовать было не заково
13:34:51 13-09-2023
И главный постулат любой религии говорит нам о том же. Любой,кроме религий капитализма и марксизма.
17:55:14 13-09-2023
Религия это нечто абстрактное, а капитализм и марксизм это то что влияет на карман каждого...
17:57:20 14-09-2023
ну во первых,Алтай не рентабелен,это первое десятки лет,посути он не нужен и барнаул и рубцовск и бийск,нет они не нужны с промышленной точки зрения ,нефти нет газа нет полезных ископаемых вообще нет,с/х под вопросом урожай будет или нет,тоже вопрос,так что к сожалению не там родились и не пригодились это факт,повторюсь к сожалению,живут пока те регионы где есть востребованные ресурсы,тоесть всё выше перечисленное