Жители Маймы пожаловались на заросли борщевика

Сорняк растет вдоль дорог и на участках местных жителей

05 июля 2024, 15:01, ИА Амител

Кадр из видео / Народный фронт

Жители Маймы пожаловались на то, что территорию их села захватывает борщевик. Об этом сообщает Народный фронт.

Люди из микрорайона "Новый Алгаир" рассказали, что сорняк разрастается каждое лето на обочинах и даже на участках. Дети, которые катаются на велосипедах, могут упасть в него и получить ожоги.

Сельчане не знают, куда нужно обращаться, чтобы проблему с назойливым борщевиком решили, поэтому написали общественникам.

Теперь вместе будут добиваться того, чтобы сорняк на территории района уничтожили.