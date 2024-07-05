Жители Маймы пожаловались на заросли борщевика
Сорняк растет вдоль дорог и на участках местных жителей
05 июля 2024, 15:01, ИА Амител
Кадр из видео / Народный фронт
Жители Маймы пожаловались на то, что территорию их села захватывает борщевик. Об этом сообщает Народный фронт.
Люди из микрорайона "Новый Алгаир" рассказали, что сорняк разрастается каждое лето на обочинах и даже на участках. Дети, которые катаются на велосипедах, могут упасть в него и получить ожоги.
Сельчане не знают, куда нужно обращаться, чтобы проблему с назойливым борщевиком решили, поэтому написали общественникам.
Теперь вместе будут добиваться того, чтобы сорняк на территории района уничтожили.
15:26:05 05-07-2024
Хотя бы своими силами начинать, сучкорезами с длинными ручками срезать борщевик. Каждый житель срежет по 100 растений, вот село от него и очистится. Тем более если на своих участках растет. Наказывать таких, кто позволяет разрастаться сорняку.
15:43:00 05-07-2024
самим нельзя.
должен делать специально уполномоченный органю
15:58:23 05-07-2024
Ну на участках то, да и рядом можно покосить самим. Щас литовок если нет, так триммеры и газонокосилки через одного имеют. А у кого нет, у знакомых попросить можно. Привыкли, что за них кто-то должен всё делать. Руки маникюрные боятся замарать... Я вот сам траву скашиваю на участке и за оградой до дороги по границе своего участка не гнушаюсь пройти, хоть и в городе живу.
18:51:37 05-07-2024
Гость (15:58:23 05-07-2024) Ну на участках то, да и рядом можно покосить самим. Щас лито... а ты покоси борщевик триммером... тыщщу дам
21:09:32 05-07-2024
Гость (18:51:37 05-07-2024) а ты покоси борщевик триммером... тыщщу дам... Мы давно на ты? Ну ладно, мы работяги не гордые, можно и на ты.
А за каждую скошенную сотку участка тыщщу возьму. Только зови не в июле, а в конце мая. Я в это время у себя косить начинаю, когда трава 10-15 см вырастает, не выше. Сейчас уже третий раз собираюсь косить...
22:24:22 05-07-2024
Гость (21:09:32 05-07-2024) Сейчас уже третий раз собираюсь косить... ... Борщевик, третий раз? Химией залить не пытались?
07:39:11 06-07-2024
Гость (22:24:22 05-07-2024) Борщевик, третий раз? Химией залить не пытались?... свистулька борщевик в глаза не видел
19:22:32 05-07-2024
а ты его не выращивай до толщины ствола "с руку" и можно косить хоть чем
20:56:46 05-07-2024
Сколько борща можно наварить....