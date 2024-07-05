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Жители Маймы пожаловались на заросли борщевика

Сорняк растет вдоль дорог и на участках местных жителей

05 июля 2024, 15:01, ИА Амител

Кадр из видео / Народный фронт
Кадр из видео / Народный фронт

Жители Маймы пожаловались на то, что территорию их села захватывает борщевик. Об этом сообщает Народный фронт.

Люди из микрорайона "Новый Алгаир" рассказали, что сорняк разрастается каждое лето на обочинах и даже на участках. Дети, которые катаются на велосипедах, могут упасть в него и получить ожоги.

Сельчане не знают, куда нужно обращаться, чтобы проблему с назойливым борщевиком решили, поэтому написали общественникам.

Теперь вместе будут добиваться того, чтобы сорняк на территории района уничтожили.

Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

15:26:05 05-07-2024

Хотя бы своими силами начинать, сучкорезами с длинными ручками срезать борщевик. Каждый житель срежет по 100 растений, вот село от него и очистится. Тем более если на своих участках растет. Наказывать таких, кто позволяет разрастаться сорняку.

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Мусик

15:43:00 05-07-2024

самим нельзя.
должен делать специально уполномоченный органю

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Гость

15:58:23 05-07-2024

Ну на участках то, да и рядом можно покосить самим. Щас литовок если нет, так триммеры и газонокосилки через одного имеют. А у кого нет, у знакомых попросить можно. Привыкли, что за них кто-то должен всё делать. Руки маникюрные боятся замарать... Я вот сам траву скашиваю на участке и за оградой до дороги по границе своего участка не гнушаюсь пройти, хоть и в городе живу.

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Гость

18:51:37 05-07-2024

Гость (15:58:23 05-07-2024) Ну на участках то, да и рядом можно покосить самим. Щас лито... а ты покоси борщевик триммером... тыщщу дам

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Гость

21:09:32 05-07-2024

Гость (18:51:37 05-07-2024) а ты покоси борщевик триммером... тыщщу дам... Мы давно на ты? Ну ладно, мы работяги не гордые, можно и на ты.
А за каждую скошенную сотку участка тыщщу возьму. Только зови не в июле, а в конце мая. Я в это время у себя косить начинаю, когда трава 10-15 см вырастает, не выше. Сейчас уже третий раз собираюсь косить...

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Гость

22:24:22 05-07-2024

Гость (21:09:32 05-07-2024) Сейчас уже третий раз собираюсь косить... ... Борщевик, третий раз? Химией залить не пытались?

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Гость

07:39:11 06-07-2024

Гость (22:24:22 05-07-2024) Борщевик, третий раз? Химией залить не пытались?... свистулька борщевик в глаза не видел

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гость

19:22:32 05-07-2024

а ты его не выращивай до толщины ствола "с руку" и можно косить хоть чем

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Гость

20:56:46 05-07-2024

Сколько борща можно наварить....

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