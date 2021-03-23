Вторник, 23 Март, 20:09

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,36
€ 89,77
3°


4474610 +8457
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Вопрос дня



Сотни миллионов ради 68 депутатов. Как пройдут выборы в Алтайское Заксобрание в 2021 году

, ИА "Амител"
Краевой парламент изберут на пять лет
Фото: altai_terr.izbirkom.ru

Фото: altai_terr.izbirkom.ru

До выборов в Алтайское краевое Заксобрание осталось полгода. Жителям Алтайского края предстоит проголосовать за 68 депутатов, которые станут следующие пять лет работать во благо, как надеемся, своей малой родины. Выбирать будем по смешанной избирательной системе: 34 депутата пройдут по партийным спискам, другие 34 – по одномандатным округам. К чему готовиться, какие особенности нас ждут на выборах-2021 и сколько денег уйдёт на всё это, рассказывает amic.ru. 

1
Когда пройдут выборы в Алтайское Заксобрание в 2021 году и сколько дней будем голосовать?

Здесь всё по плану: выборы назначены на единый день голосования (ЕДГ), 19 сентября. Причём выборы депутатов АКЗС совпадают по времени с избранием депутатов Госдумы. Две кампании пройдут одновременно.

Голосование за кандидатов в депутаты АКЗС будет длиться столько же, сколько и за депутатов в Госдуму. То есть если Центризбирком решит, что выборы в Госдуму должны проходить в течение трёх дней (а это почти наверняка), то многодневными будут и выборы регионального уровня.

Скорее всего, голосование пройдёт с 17 по 19 сентября, то есть с пятницы по воскресенье включительно.

На выборах в сентябре будет использоваться механизм "мобильный избиратель" – это позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не прописки.

2
А избирательные участки будут в школах? Но если голосовать будем три дня, то детям продлят каникулы?
Точной информации на этот счёт пока нет, она появится ближе к выборам. Однако уже известно, что участковые комиссии в сентябре по-прежнему будут работать в помещениях школ. Хотя и ЦИК, и Минпросвещения продолжают поиск вариантов, чтобы развести избирательный и учебный процессы. Проблема может быть решена так: в первой половине учебного дня проводить голосование на дому, а во второй – на участках.
3
А дистанционное голосование будет? Или на дому?

Электронное голосование на выборах в АКЗС не предусмотрено. Причина в том, что почти половина избирателей не зарегистрированы на сайте "Госуслуги", где в теории такое голосование могло бы пройти. Кроме того, до сих пор ещё не все населённые пункты Алтайского края имеют стабильный доступ к интернету.

А вот на дому проголосовать можно будет. Эта форма сохраняется для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на участок.

4

И во сколько обойдутся выборы депутатов?

Пока точная смета неизвестна. Можно предположить, что цифра не будет значительно отличаться от расходов на аналогичную кампанию в 2016 году. Тогда на выборы депутатов АКЗС потратили 180 млн рублей (еще 175,5 млн рублей было выделено на выборы депутатов Госдумы — прим. ред.). По предварительным данным, с учетом инфляции речь на этот раз может идти как минимум о 200 млн рублей.
5
Я тоже хочу стать депутатом. Как мне попасть в АКЗС?
Для этого как минимум нужно соответствовать нескольким критериям. Вы должны быть старше 21 года, а также иметь российское гражданство. В депутаты не возьмут с судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление (и даже некоторые – средней тяжести), а также осуждённого за преступление экстремистской направленности, признанного судом недееспособным или находящегося в местах лишения свободы.
6

И как выбирают депутатов?

В Алтайское Заксобрание выбирают 68 депутатов сроком на пять лет. Половина идёт по одномандатным округам, то есть от одной территории парламентарием становится один человек. Весь регион поделен на 34 одномандатных округа. Большая часть из них сосредоточена в городах: в Барнауле их девять, в Бийске – три, в Рубцовске – два и т.д.

Ещё 34 депутата выбирают по партийным спискам. Туда включены кандидаты от партий. Места в АКЗС получают пропорционально количеству набранных процентов за то или иное объединение. При этом существует проходной барьер: партии нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, только тогда её представители смогут стать депутатами Законодательного Собрания.

7
Какие партии смогут принять участие в выборах-2021?

Точно известно пока только о пяти партиях. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Яблоко". Данные политические организации автоматически окажутся в избирательном бюллетене, так как имеют льготу.

Остальным, чтобы заявиться на выборы, нужно собрать определённое количество подписей в свою поддержку. Как минимум для регистрации потребуется 9,5 тысячи "автографов" в поддержку краевого списка. Но даже если партия собрала нужное количество подписей, это ещё не значит, что её автоматически зарегистрируют. Избирком отбирает для проверки 20% подписей, и если найдёт более 10% "брака" (листы оформлены с нарушениями), назначат дополнительную проверку. По её итогам окончательно и решится, будут партию регистрировать или нет.

8

А я могу пойти на выборы не от партии, а самостоятельно?

Конечно. Если вы готовы служить народу и знаете, как бороться с проблемами, – добро пожаловать. По одномандатным избирательным округам кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Для регистрации самовыдвиженец должен собрать автографы не менее 3% избирателей, зарегистрированных в данном округе.
9

Сколько всего сейчас избирателей в Алтайском крае?

На 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 1 803 626 человек, имеющих право голоса. Новые актуальные данные появятся через несколько месяцев, незадолго до выборов.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.03.2021 15:42
- гость -

В 2016 году на выборы депутатов АКЗС потратили 317 млн рублей?

23.03.2021 15:47
- гость -

Расстрелять нельзя помиловать.

23.03.2021 16:02
- гость -

"Если вы готовы служить народу и знаете, как бороться с проблемами, – добро пожаловать" - но это же не правда ведь критерии отбора совсем другие!
Зачем лгать?!

23.03.2021 16:05
- гость -

Почти 5млн.рублей чтобы выбрать одного бездельника и казнокрада на следующие 5 лет?

Предлагаю - если по истечению их срока основные показатели уровня жизни благосостояния жителей края не улучшаются, то конфисковывать имущество депутатов в счет погашения этих 300млн.

23.03.2021 16:15
- гость -

в первой половине учебного дня проводить голосование на дому, а во второй – на участках.

и как это будет соотноситься с эпидемилогической обстановкой, или к тому времени ковиду уже победим...

23.03.2021 16:42
- гость -

"Сотни миллионов ради 68 депутатов" вот и озвучен весь принцип власти!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
20:08
Власти прокомментировали одиночный пикет многодетной матери в Барнауле 0
19:50
Власти Барнаула отнимают у собственников квартиры в аварийном доме 0
19:24
Товары fashion-индустрии могут подорожать в России к лету 0
19:08
Вкладчики лишившегося лицензии "ФорБанка" начали получать деньги по страховке 0
18:47
Почти 20 тысяч жителей Алтайского края заразились ОРВИ за неделю 0
18:32
Специалисты пока не устранили коммунальную аварию в центре Барнаула 0
18:08
Три человека погибли при крушении военного бомбардировщика под Калугой 0
17:55
Самку леопарда из барнаульского зоопарка вернут на родину в Томск 2
17:42
Отдых Владимира Путина в сибирской тайге впечатлил британцев 2
17:29
Дорожники в две смены будут латать ямы на улицах Барнаула холодным асфальтом 1
17:16
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 2
17:02
Алтайская прокуратура проверит информацию о нарушении прав многодетной матери 4
16:53
Треть россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю 0
16:41
Нового главврача назначили в Бийской центральной горбольнице 1
16:28
Российским учителям предложили платить минимум 25 тыс. рублей в месяц 1
16:17
Три новых светофора установят в Барнауле 13
16:06
Чуть менее 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:54
Бийские коммунальщики завалили снегом первый этаж жилого дома 2
15:43
Участники испытаний "ЭпиВакКороны" усомнились в её эффективности 13
15:30
Сотни миллионов ради 68 депутатов. Как пройдут выборы в Алтайское Заксобрание в 2021 году 6
15:19
Более миллиона человек со всего мира смогут принять участие в "Диктанте Победы" 0
15:06
Многодетная мать оказалась в больнице после одиночного пикета в Барнауле 18
14:53
Роман Абрамович подал в суд на издателя книги "Люди Путина" 8
14:40
Алтайский омбудсмен рассказал губернатору, чем недовольны жители региона 4
14:27
Опасных насекомых-вредителей обнаружили в Алтайском крае 0
14:15
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
14:02
"Гаджеты – не проблема": как научить ребёнка с пользой проводить время за компьютером 0
13:59
Главный синоптик Сибири рассказал, каким районам Алтайского края грозит подтопление 0
13:40
ГИБДД призывает барнаульцев быть внимательнее из-за гололёда 0
13:28
Работающих девушек Барнаула приглашают на крутой конкурс красоты 1
13:16
Алтайский суд признал экстремистской организацию, выступающую за отделение Сибири 16
13:03
Бизнес для всех. Как космические технологии соединяют алтайские села и города 3
12:56
В России предложили забирать у чиновников незаконно нажитые деньги 10
12:43
19 новых случаев заражения ковидом подтвердили в Республике Алтай 0
12:30
В Барнауле очищают русло Пивоварки, чтобы избежать подтопления домов 0
12:17
Алтайские волейболистки выиграли в Брянске 0
12:04
Молодёжь против экстремизма. АлтГПУ приглашает поучаствовать в социальном конкурсе 0
11:52
В Барнауле мужчина украл со стройки инструменты почти на 600 тысяч рублей 0
11:44
Аварию на теплосети в Барнауле устранили 2
11:31
Торопливый водитель устроил массовое ДТП в Барнауле 5
11:18
Настя Ивлеева снялась полностью голой для новой обложки Playboy 18
11:05
Бывший глава алтайской полиции стал помощником губернатора Ставропольского края 6
10:53
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:41
Очередное землетрясение произошло на Алтае 7
10:29
Российские заключённые подали жалобу в ЕСПЧ после проигрыша сборной на ЧМ-2018 10
10:15
Качество и комфорт. В Барнауле открыли новый медицинский центр 7
10:06
В ГИБДД рассказали подробности лобового столкновения Honda и грузовика на алтайской трассе 6
09:55
Пивоварка вышла из берегов и топит огороды барнаульцев 19
09:42
Ещё не существующий офисный центр продают в Барнауле 1
09:30
"Лучшее, что случилось со мной". Мария Вебер рассказала об отдыхе с Тимати 3
09:16
Фура расплющила внедорожник на алтайской трассе. Фото 6
09:05
Каким будет паводок на Алтае? 2
08:52
Владимир Путин не станет брать отгул в день вакцинации от ковида 6
08:38
Более 20 домов остались без воды и отопления из-за коммунальной аварии в Барнауле 1
08:28
Когда начнётся ледоход в Алтайском крае? 0
08:15
"Оладьи у меня шикардятина": интервью с директором школы, где Мишустин котлету ел 98
08:02
Будьте здоровы: где на Алтае производят натуральные бальзамы, соки и БАДы 1
07:45
Автомобиль можно будет купить через "Госуслуги". Как это сделать и зачем придумали 0
07:33
В России потребовали ликвидировать Пенсионный фонд 27
07:19
Прогулка по "Сказке": как перед открытием выглядит алтайский театр кукол 26
07:03
Первые шаги в искусстве: как не отбить у ребёнка желание рисовать 0
06:47
Чтобы туристы не пугались. Что мешает Красноармейскому проспекту стать центром небоскрёбов 44
06:32
Королева Голливуда: фото молодой красавицы Элизабет Тейлор 8
06:16
Минтруд объяснил, как получить новую выплату на детей 0
06:01
До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 марта 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.