До выборов в Алтайское краевое Заксобрание осталось полгода. Жителям Алтайского края предстоит проголосовать за 68 депутатов, которые станут следующие пять лет работать во благо, как надеемся, своей малой родины. Выбирать будем по смешанной избирательной системе: 34 депутата пройдут по партийным спискам, другие 34 – по одномандатным округам. К чему готовиться, какие особенности нас ждут на выборах-2021 и сколько денег уйдёт на всё это, рассказывает amic.ru.
Здесь всё по плану: выборы назначены на единый день голосования (ЕДГ), 19 сентября. Причём выборы депутатов АКЗС совпадают по времени с избранием депутатов Госдумы. Две кампании пройдут одновременно.
Голосование за кандидатов в депутаты АКЗС будет длиться столько же, сколько и за депутатов в Госдуму. То есть если Центризбирком решит, что выборы в Госдуму должны проходить в течение трёх дней (а это почти наверняка), то многодневными будут и выборы регионального уровня.
Скорее всего, голосование пройдёт с 17 по 19 сентября, то есть с пятницы по воскресенье включительно.
На выборах в сентябре будет использоваться механизм "мобильный избиратель" – это позволяет гражданам голосовать по месту пребывания, а не прописки.
Электронное голосование на выборах в АКЗС не предусмотрено. Причина в том, что почти половина избирателей не зарегистрированы на сайте "Госуслуги", где в теории такое голосование могло бы пройти. Кроме того, до сих пор ещё не все населённые пункты Алтайского края имеют стабильный доступ к интернету.
А вот на дому проголосовать можно будет. Эта форма сохраняется для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на участок.
И во сколько обойдутся выборы депутатов?
И как выбирают депутатов?
В Алтайское Заксобрание выбирают 68 депутатов сроком на пять лет. Половина идёт по одномандатным округам, то есть от одной территории парламентарием становится один человек. Весь регион поделен на 34 одномандатных округа. Большая часть из них сосредоточена в городах: в Барнауле их девять, в Бийске – три, в Рубцовске – два и т.д.
Ещё 34 депутата выбирают по партийным спискам. Туда включены кандидаты от партий. Места в АКЗС получают пропорционально количеству набранных процентов за то или иное объединение. При этом существует проходной барьер: партии нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, только тогда её представители смогут стать депутатами Законодательного Собрания.
Точно известно пока только о пяти партиях. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Яблоко". Данные политические организации автоматически окажутся в избирательном бюллетене, так как имеют льготу.
Остальным, чтобы заявиться на выборы, нужно собрать определённое количество подписей в свою поддержку. Как минимум для регистрации потребуется 9,5 тысячи "автографов" в поддержку краевого списка. Но даже если партия собрала нужное количество подписей, это ещё не значит, что её автоматически зарегистрируют. Избирком отбирает для проверки 20% подписей, и если найдёт более 10% "брака" (листы оформлены с нарушениями), назначат дополнительную проверку. По её итогам окончательно и решится, будут партию регистрировать или нет.
А я могу пойти на выборы не от партии, а самостоятельно?
Сколько всего сейчас избирателей в Алтайском крае?
На 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 1 803 626 человек, имеющих право голоса. Новые актуальные данные появятся через несколько месяцев, незадолго до выборов.
Комментарии
В 2016 году на выборы депутатов АКЗС потратили 317 млн рублей?
Расстрелять нельзя помиловать.
"Если вы готовы служить народу и знаете, как бороться с проблемами, – добро пожаловать" - но это же не правда ведь критерии отбора совсем другие!
Зачем лгать?!
Почти 5млн.рублей чтобы выбрать одного бездельника и казнокрада на следующие 5 лет?
Предлагаю - если по истечению их срока основные показатели уровня жизни благосостояния жителей края не улучшаются, то конфисковывать имущество депутатов в счет погашения этих 300млн.
в первой половине учебного дня проводить голосование на дому, а во второй – на участках.
и как это будет соотноситься с эпидемилогической обстановкой, или к тому времени ковиду уже победим...
"Сотни миллионов ради 68 депутатов" вот и озвучен весь принцип власти!