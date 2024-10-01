В алтайском селе на полевом стане сгорел комбайн

За прошедшие сутки в крае потушили 33 пожара

01 октября 2024, 11:42, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: unsplash.com

В райцентре Советского района Алтайского края 30 сентября на полевом стане сгорел комбайн "Палессе GS12", сообщили в МЧС региона.

В результате происшествия пострадали соломотряс, молотильный аппарат и моторный отсек комбайна.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. С огнем боролись четыре специалиста и две автоцистерны.

Предварительная причина произошедшего – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

О пострадавших не сообщается.

Всего за 30 сентября в крае потушили 33 пожара, в том числе восемь – в жилом секторе. В Барнауле произошло пять возгораний.