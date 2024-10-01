В алтайском селе на полевом стане сгорел комбайн
За прошедшие сутки в крае потушили 33 пожара
01 октября 2024, 11:42, ИА Амител
Уборочная кампания / Фото: unsplash.com
В райцентре Советского района Алтайского края 30 сентября на полевом стане сгорел комбайн "Палессе GS12", сообщили в МЧС региона.
В результате происшествия пострадали соломотряс, молотильный аппарат и моторный отсек комбайна.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. С огнем боролись четыре специалиста и две автоцистерны.
Предварительная причина произошедшего – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
О пострадавших не сообщается.
Всего за 30 сентября в крае потушили 33 пожара, в том числе восемь – в жилом секторе. В Барнауле произошло пять возгораний.
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