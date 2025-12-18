Девушка должна была передать сумку со взрывчаткой

18 декабря 2025, 14:16, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Федеральная служба безопасности сообщила об аресте студентки одного из волгодонских колледжей. По информации, предоставленной ведомством, девушка планировала осуществить террористический акт в людном месте по указанию украинских спецслужб.

Сотрудники полиции остановили для проверки документов девушку неподалеку от парка "Юность". У задержанной был рюкзак, и она направлялась в сторону здания городской администрации. При осмотре содержимого рюкзака были обнаружены "признаки самодельного взрывного устройства", что стало причиной вызова специалистов-взрывотехников из ФСБ.

Позже стало известно, что мощность взрывного устройства составляла примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Задержанная призналась, что забрала рюкзак из заранее подготовленного тайника, расположенного на окраине города, и должна была передать его одному из чиновников городской администрации.

После задержания девушка дала подробные показания. Согласно ее рассказу, около месяца назад ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы доставки Wildberries. Он сообщил, что для "подтверждения данных курьера" девушке необходимо продиктовать код. Вскоре после этого она получила уведомление о взломе ее электронной почты.

Вечером того же дня ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками сервиса "Госуслуги" и также сообщившие о взломе, а затем – мнимые работники Центробанка. Последние заявили, что злоумышленники перевели деньги с ее счета на территорию Украины, и теперь ей грозит тюремное заключение сроком до десяти лет. Кроме того, неизвестные категорически запретили девушке рассказывать об этом своим родителям, угрожая, что ее близкие будут признаны соучастниками, также будут заключены под стражу и лишены родительских прав.

Злоумышленники потребовали от девушки 100 тысяч рублей. Когда она сказала, что у нее нет таких денег, они предложили ей "помочь Родине". Один из собеседников сказал студентке, что с ней свяжутся из военной организации, и попросил установить "Яндекс Мессенджер".

Впоследствии с девушкой связались другие люди, которые дали ей задание пройтись вокруг здания местной администрации, поддерживая видеосвязь.

Затем злоумышленники сообщили, что сотрудники силовых структур должны задержать одного из депутатов, из-за действий которого девушку якобы и взломали. Студентке было поручено забрать из тайника рюкзак с якобы находящимися в нем деньгами и прослушивающим устройством, а затем встретиться с депутатом, передать ему этот рюкзак, инсценировав дачу взятки, после чего чиновник должен был быть задержан на месте преступления.