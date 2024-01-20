22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки
Из них пять ликвидировали в Барнауле
20 января 2024, 09:01, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае за 19 января потушили 22 пожара, в том числе 5 в Барнауле, сообщили в МЧС региона.
Из этого числа 14 возгораний случилось в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.
Накануне в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".
Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.
16:06:15 20-01-2024
Очень жаль что был пожар в Барнауле я даже никуда из города уходить не хочу