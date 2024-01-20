22 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

Из них пять ликвидировали в Барнауле

20 января 2024, 09:01, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае за 19 января потушили 22 пожара, в том числе 5 в Барнауле, сообщили в МЧС региона.

Из этого числа 14 возгораний случилось в жилом секторе. Информации о раненых и погибших нет.

Накануне в ведомстве рассказывали, что за каждым таким пожаром стоит "чья-то неосторожность, равнодушие к вопросам безопасности".

Спасатели призвали помнить о правилах пожарной безопасности, уделив особое внимание отоплению, обогревателям и прочему электрооборудованию.