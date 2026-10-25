Прогнозируются осадки

25 октября 2026, 06:00, ИА Амител

Граница зимы и осени / Фото: amic.ru

В воскресенье, 25 октября, на территории Алтайского края прогнозируется температура в диапазоне от -1 до +4 °C, местами пройдут осадки в виде мокрого снега или снега с дождем, сообщают синоптики.

В Барнауле ожидается непогода: дождь со снегом, а температура опустится до -1°C ночью. Этот день станет самым холодным в выходные.

Утром в городе будет -4 °C (ощущаемая температура — 9 градусов ниже нуля), возможны осадки, ветер южный — 2,7 м/с. Днем воздух прогреется максимум до -1 °C (по ощущениям — как -6 °C), осадки сохранятся.

Вечером и ночью температура останется на уровне -1°C, по-прежнему вероятен дождь со снегом. В течение дня возможны порывы ветра до 13,6 м/с.