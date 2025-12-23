41% россиян будут спать после боя курантов, остальные — играть, танцевать, петь
Домашний праздник или путешествие? Майонезные салаты или легкие закуски? Стало известно, как россияне планируют встречать Новый год 2026
23 декабря 2025, 16:45, ИА Амител
Большинство россиян предпочитают встречать Новый год дома, а каждый пятый собирается отправиться в поездку. 41% человек планируют лечь спать сразу после наступления 2026-го, каждый четвертый будет играть в настольные игры. Таковы результаты опроса, который провели ВТБ и "Ведомости".
Спать или не спать
По данным опроса, 69% россиян планируют встречать Новый год дома, в то время как только каждый пятый собирается отправиться в путешествие. Особенно к приключениям склонны миллениалы: у них идея поездки почти на равных конкурирует с домашними праздниками – 42% против 47%. В других возрастных группах большинство выбрали отдых дома.
После боя курантов 41% опрошенных собираются спать. Четверть участников опроса планируют устроить игры в "настолки", 11% будут танцевать, а 7,5% – петь песни под гитару. Только у 5% в новогоднем расписании стоит работа.
Вечером 31 декабря почти 77% респондентов планируют включить телевизор, выбирая между советскими фильмами (34,4%), "Голубым огоньком" (29%) или концертом ретрозвезд (13,5%). 1 января большинство намерены посмотреть "Иронию судьбы, или С легким паром!" и другие любимые фильмы.
"Какая гадость эта ваша заливная рыба"
Более 60% опрошенных считают майонезные салаты не самым удачным выбором для новогоднего стола, однако в 90% домов они все равно окажутся на праздничном столе. Лояльных поклонников таких салатов осталось 29,1%, а вот тех, кто решил исключить майонез из новогоднего меню, оказалось в 3,5 раза меньше.
Большинство россиян (38%) собираются посвятить подготовке новогоднего стола от трех до пяти часов. 21,5% проведут весь день на кухне, а треть опрошенных планирует потратить на приготовление пищи не более двух часов, ограничившись легкими закусками. Несмотря на широкую популярность готовых блюд и доставки, лишь 8% респондентов готовы доверить праздничный стол сторонним сервисам.
"Угадайте дети, кто я?"
Самыми популярными костюмами для новогодней ночи у россиян стали Снежинка и Снегурочка. Впрочем, большинство (70% опрошенных) не намерены заморачиваться с костюмами, а просто хотят выглядеть красиво.
Около 17% респондентов хотели бы устроить домашнее представление, но часто отсутствие времени и сил ставит крест на этих планах. Большинство же решает провести праздник проще: в семейном кругу с детьми, стихами, песнями и короткими сценками – 19% опрошенных.
При этом в каждый пятый дом должен прийти Дед Мороз. В 20% случаев глава семейства собирается надеть костюм Деда Мороза. А вот вызывать "настоящего" (профессионального актера) будут 16,4% опрошенных.
Опрос был проведен ВТБ и "Ведомостями" в декабре 2025 года среди 600 россиян в рамках запуска авторского проекта банка "Новогодничайте с домашним театром". В партнерстве с известными режиссерами и драматургами ВТБ адаптировал классические детские сказки, создавая пьесы для постановок с семьей или друзьями. Проект предлагает пять уникальных сюжетов для разнообразной аудитории.
16:53:23 23-12-2025
Я до боя курантов усну. 25 лет одно и то же кино про непрерывное развитие и улучшение.
08:12:14 24-12-2025
Гость (16:53:23 23-12-2025) Я до боя курантов усну. 25 лет одно и то же кино про непреры... Так смотри трансляции ВВС. Хочешь в оригинале, хочешь с субтитрами. Там тебе только про загнивание рассказывать будут.
17:26:30 23-12-2025
Я в 22 уже сплю
18:03:19 23-12-2025
Сов больше, чем жаворонков. По идее, надо работать с обеда до ночи, а не с утра до вечера. Когда голосовали за распорядок дня, жаворонки пришли на собрание, а совы проспали)
08:04:08 24-12-2025
не я спать не буду. Выпью и закушу