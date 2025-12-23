41% россиян будут спать после боя курантов, остальные — играть, танцевать, петь

Домашний праздник или путешествие? Майонезные салаты или легкие закуски? Стало известно, как россияне планируют встречать Новый год 2026

23 декабря 2025, 16:45, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru

Большинство россиян предпочитают встречать Новый год дома, а каждый пятый собирается отправиться в поездку. 41% человек планируют лечь спать сразу после наступления 2026-го, каждый четвертый будет играть в настольные игры. Таковы результаты опроса, который провели ВТБ и "Ведомости".

Спать или не спать

По данным опроса, 69% россиян планируют встречать Новый год дома, в то время как только каждый пятый собирается отправиться в путешествие. Особенно к приключениям склонны миллениалы: у них идея поездки почти на равных конкурирует с домашними праздниками – 42% против 47%. В других возрастных группах большинство выбрали отдых дома.

После боя курантов 41% опрошенных собираются спать. Четверть участников опроса планируют устроить игры в "настолки", 11% будут танцевать, а 7,5% – петь песни под гитару. Только у 5% в новогоднем расписании стоит работа.

Вечером 31 декабря почти 77% респондентов планируют включить телевизор, выбирая между советскими фильмами (34,4%), "Голубым огоньком" (29%) или концертом ретрозвезд (13,5%). 1 января большинство намерены посмотреть "Иронию судьбы, или С легким паром!" и другие любимые фильмы.

"Какая гадость эта ваша заливная рыба"

Более 60% опрошенных считают майонезные салаты не самым удачным выбором для новогоднего стола, однако в 90% домов они все равно окажутся на праздничном столе. Лояльных поклонников таких салатов осталось 29,1%, а вот тех, кто решил исключить майонез из новогоднего меню, оказалось в 3,5 раза меньше.

Большинство россиян (38%) собираются посвятить подготовке новогоднего стола от трех до пяти часов. 21,5% проведут весь день на кухне, а треть опрошенных планирует потратить на приготовление пищи не более двух часов, ограничившись легкими закусками. Несмотря на широкую популярность готовых блюд и доставки, лишь 8% респондентов готовы доверить праздничный стол сторонним сервисам.

"Угадайте дети, кто я?"

Самыми популярными костюмами для новогодней ночи у россиян стали Снежинка и Снегурочка. Впрочем, большинство (70% опрошенных) не намерены заморачиваться с костюмами, а просто хотят выглядеть красиво.

Около 17% респондентов хотели бы устроить домашнее представление, но часто отсутствие времени и сил ставит крест на этих планах. Большинство же решает провести праздник проще: в семейном кругу с детьми, стихами, песнями и короткими сценками – 19% опрошенных.

При этом в каждый пятый дом должен прийти Дед Мороз. В 20% случаев глава семейства собирается надеть костюм Деда Мороза. А вот вызывать "настоящего" (профессионального актера) будут 16,4% опрошенных.

Опрос был проведен ВТБ и "Ведомостями" в декабре 2025 года среди 600 россиян в рамках запуска авторского проекта банка "Новогодничайте с домашним театром". В партнерстве с известными режиссерами и драматургами ВТБ адаптировал классические детские сказки, создавая пьесы для постановок с семьей или друзьями. Проект предлагает пять уникальных сюжетов для разнообразной аудитории.