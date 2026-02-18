Тусовка корги прошла в барнаульском парке "Изумрудный". Фото

Десятки плюшевых булочек собрались вместе повеселиться

18 февраля 2026, 08:52, ИА Амител

"Корги-туса" в Барнауле / Фото: Дмитрий Пушкарев, Ирина Пергаева

Ежегодная встреча владельцев очаровательных королевских собак корги прошла в парке "Изумрудный" в Барнауле. Это уже пятое подобное мероприятие. Все полученные средства организаторы передали в приют "Бусинка" и "Ласка".

Как рассказали amic.ru организаторы, участники "корги-тусы" получают положительные эмоции и помогают приютам, а также собираются в сообществе в Telegram, где хозяева корги могут делиться советами, задавать вопросы по воспитанию и отправляют друг другу фотографии своих питомцев.

«У нас даже есть своя карта Коргиполиса, на которой отмечены адреса проживания корги. Даже есть свой корги-паспортист, который вносит данные на карту. И корги-патруль, который отслеживает новых корги и вносит их в базу. Да, вот такое у нас веселое сообщество. Поэтому мы и собираемся каждый год, официально — один раз и неофициально — много раз, правда, в меньшем составе», — рассказала организатор Дарья Демина.

Вельш-корги — собаки пастушьих пород, зародившиеся в Уэльсе в Х веке. Эти милые собаки отлично следят за скотом, а невысокий рост позволяет пробегать под, например, коровами, тем самым подгоняя их. Всех корги разделяют на два вида: вельш-корги-пемброк и вельш-корги-кардиган, которые имеют некоторые различия во внешнем виде и характере.

Особую популярность собакам принесла безмерная любовь к породе королевы Елизаветы II. Корги из-за этого стали символом королевской семьи.