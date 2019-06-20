Обращение к Путину из Белокурихи прокомментировали в Минобрнауки Алтая

В Алтайском крае родители школьников из Белокурихи записали видеообращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным" и попросили убрать в школах города шестидневную учебную неделю, оставив пятидневку.
"Для того, чтобы проводить время со своими детьми, семьей, иметь возможность заниматься спортом, развивать их способности и творчество", — говорится в обращении.
Обращение прокомментировали в Минобрнауки Алтайского Края, сообщает Telegram-канал "Политцентр". "Уважаемые родители! Продолжительность учебной недели определяется самой школой. Расписание составляется с учетом дневной и недельной нагрузки на школьников, учитывается учебный план и санитарные нормы", — отметили в ведомстве.
"С появлением новых обязательных предметов в школьной программе количество часов при пятидневной учебной неделе больше, чем допускают санитарные нормы. Министерство образования и науки Алтайского края рассмотрит конкретно вашу ситуацию по каждой школе, как планируется время в образовательных организациях города. Об итогах сообщим вам на следующей неделе", — добавили в Минобрнауки.
Комментарии
С появлением новых предметов...... Второй иностранный язык он прям жизненно необходим?!