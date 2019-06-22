Американское маркетинговое агентство J. D. Power and Associates составило рейтинг надежности автомобилей, в зависимости от марки.
Критерием оценки стало количество сообщений о проблемах с машиной от владельцев новых автомобилей за первые три месяца после покупки.
В тройку самых надежных составили корейские марки Genesis (63 жалобы на 100 авто), Kia (70), Hyundai (71). Пятерку дополнили Ford (83) и Lincoln (84).
Как сообщает "Коммерсант", наименее надежными признаны Jaguar (130), Land Rover (123), Mitsubishi (121), Alfa Romeo (118) и Volvo (114).
Комментарии
Jaguar (130), Land Rover (123), Mitsubishi (121), Alfa Romeo (118) и Volvo (114) на 100 машин? ))))) Автор, ты что курил?
Как я понял, это была просто шутка. Т.к. давно известно, что корейские авто по качеству недалеко ушли от китайских авто.