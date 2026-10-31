Такой день. Проверка маршруток в Барнауле и школьник, расписавшийся мемом в своем паспорте

О главных событиях страны и Алтайского края за 31 октября

31 октября 2026, 23:38, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российский подросток, получая свой первый паспорт в 14 лет, вместо традиционной рукописной подписи указал в документе число "67", отсылающее к популярному интернет-мему six-seven. Фотографию страницы документа опубликовал в социальных сетях старший брат школьника.

С начала 2026 года барнаульские перевозчики получили 254 претензии и 155 требований об уплате штрафов за несоблюдение условий муниципальных контрактов. Нарушения продолжают выявлять во время проверок общественного транспорта. Очередной контрольный выезд специалисты городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели на конечной остановке "Оптово-розничный рынок".

В России предложили увеличить пенсионные права бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать внуков. Работающим родственникам хотят ежегодно начислять максимальные 10 пенсионных баллов, а уже вышедшим на пенсию — доплачивать не менее 10% к ежемесячным выплатам.

Жителей Алтайского края в ноябре ожидают две магнитные бури. Первая накроет регион уже 1 ноября, а вторую специалисты прогнозируют ближе к концу месяца. При этом большую часть ноября геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной или умеренно возмущенной.

В России в ближайшие пять-десять лет может измениться система оплаты пользования автомобильными дорогами. Вместо привычного разделения трасс на платные и бесплатные рассматривается переход к расчетам за фактически пройденное расстояние.

В Турочакском районе Республики Алтай до 19 ноября продлили режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей на людей. Местным жителям запрещено без служебной необходимости выходить из зданий в ночное время, а для школ с двухсменным обучением изменили расписание занятий.