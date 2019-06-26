Жителя Заринска ждет суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности 36-летнему знакомому во время потасовки на крыльце бара.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в ночь на 23 марта на крыльце одного из баров города, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшего с ранее незнакомым ему 36-летним местным жителем конфликта схватил его за одежду и с силой оттолкнул, от чего тот упал и ударился об асфальт головой.
Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.
Мужчина признал свою вину полностью, раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии