Барнаульцев приглашают бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование здоровья

Можно узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и многое другое

03 сентября 2026, 14:58, ИА Амител

Комплексное профилактическое обследование здоровья / Фото: пресс-служба КЦОЗиМП

В барнаульском поселке Бельмесево в понедельник, 7 сентября, пройдет комплексное профилактическое обследование здоровья. Специалисты ждут всех желающих в ТОС "Сибирская долина" (г. Барнаул, пос. Бельмесево, Змеиногорский тракт, 831).

Вы сможете узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели и индекс массы тела. Каждый обратившийся получит консультацию врача.

Чек-ап на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний проводят специалисты Центра общественного здоровья.

Внимание!



Обследование проводится с помощью современного портативного оборудования. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Напомним, пройти комплексное профилактическое обследование всегда можно в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Специалисты ждут в будни с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 12:48) по адресам: