Художник из сибирского аула пишет картины ногами и мечтает о новых выставках

Живопись он осваивал самостоятельно

03 сентября 2026, 15:18, ИА Амител

Сибирский художник / Фото: предоставлено Ильдаром / "КП-Новосибирск"

35-летний Ильдар Апчелеев из поселка Аул-Бергуль Новосибирской области пишет картины, держа кисть ногами. Из-за ДЦП руки сибиряка с детства парализованы, однако это не помешало ему самостоятельно освоить живопись, создать более 30 работ и найти покупателей в разных уголках России и даже за рубежом, сообщает "КП-Новосибирск".

Ильдар родился и вырос в небольшом ауле. С детства ему приходилось учиться делать ногами то, с чем другие люди легко справляются руками. Родители много занимались здоровьем сына: мать возила его в Новосибирскую областную больницу на уколы и электрофорез, а также к массажисту в Казахстан. Благодаря лечению Ильдар смог самостоятельно ходить, но восстановить работу рук не удалось.

"Но мои руки так и остались парализованными: мне пришлось учиться все делать ногами", — рассказал Ильдар.

В школе сибиряк занимался спортом, укреплял ноги и спину, а с восьмого класса увлекся футболом. Сначала играл во дворе, а затем стал защитником школьной команды. После выпуска друзья разъехались по городам, Ильдар остался в родном ауле и стал все больше времени посвящать рисованию.

Живопись он осваивал самостоятельно. Сначала пробовал писать портреты и пейзажи, брал заказы, а со временем понял, что больше всего хочет изображать природу.

"Сейчас я знаю, что хочу писать в таком направлении. Пейзажи — то, что мне интересно", — говорит художник.

Вдохновение Ильдар чаще всего находит во время прогулок. Увиденный пейзаж или отдельная деталь сначала превращаются в идею, которую он обдумывает, а затем переносит на холст. Иногда между появлением задумки и началом работы проходит около года. Одновременно художник может заниматься несколькими картинами.

С 2021 года Ильдар создал более 30 работ, не считая набросков и зарисовок. Его картины покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а некоторые произведения, по словам художника, находятся в мечетях. Сейчас работу среднего размера он оценивает примерно в 6 тыс. рублей и значительно повышать стоимость пока не собирается.

Одна из картин Ильдара добралась даже до Австралии. Пейзаж "Тропинка через лес" за 5 тыс. рублей приобрела девушка, ранее жившая в Новосибирске. С ней художник познакомился благодаря проекту по сохранению языков: она была одним из кураторов и приезжала в Аул-Бергуль, а Ильдар участвовал в проекте как художник, который немного говорил на сохраняемом языке.

В октябре 2021 года работы Апчелеева представили в Доме татарской культуры в Новосибирске. Эту выставку он считает одной из важнейших в своей творческой жизни. В мае 2025 года художника также приглашали выставляться в Бердске.

Еще одним опытом стала работа иллюстратором в одном из проектов в декабре 2021 года. Полученные деньги Ильдар потратил на игровой компьютер и совместную с мамой поездку в Горно-Алтайск.

Сейчас художник по-прежнему живет в родном ауле вместе с родителями и младшим братом. Когда-то он хотел перебраться в Куйбышев, Новосибирск или Казань, где рассчитывал получить больше возможностей и встретить близкого человека. Однако самостоятельно жить Ильдар не может, поскольку нуждается в посторонней помощи в быту.

"А куда я денусь? Не могу себя обслуживать. Друзья и родственники с инвалидностью могут, поэтому переехали", — объясняет он.

В последнее время сибиряку пришлось потратиться и на здоровье. Ради лечения зубов под наркозом он несколько раз ездил в Новосибирск, предварительно пройдя медицинскую комиссию. В общей сложности лечение обошлось в 64 тыс. рублей.

Теперь среди целей Ильдара — новая беговая дорожка взамен старой, которая уже плохо работает. Деньги на нее художник откладывает сам. При этом он надеется снова представить свои работы большой аудитории.