Барнаульский водоканал начал осеннюю плановую проверку пожарных гидрантов

Специалисты держат на контроле более 2300 устройств

03 сентября 2026, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле 1 сентября стартовала ежегодная осенняя проверка пожарных гидрантов. Осмотры проходят дважды в год, весной и осенью, и всегда при участии представителей МЧС. Это важное звено в противопожарной защите краевой столицы.

"По результатам весенней проверки оборудования мы запланировали отремонтировать 224 пожарных гидранта. На данный момент работы завершены на 220 объектах, из них 51 гидрант заменен на новый", — подчеркнул начальник производства "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

По его словам, в компании регулярно обновляют оборудование, чтобы оно было готово к использованию в любой момент.

Сотрудники водоканала проверяют состояние крышек и люков, целостность корпуса, герметичность клапанов, а также оценивают легкость управления вентилем.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульский водоканал в текущем году инвестировал в обновление сетей 1,57 млрд рублей.