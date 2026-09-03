"Новая точка притяжения". Виктор Томенко оценил обновление школы и библиотеки в Заринске

Глава региона посетил обновленные социальные объекты города, которые открылись после капитального ремонта по национальным проектам

03 сентября 2026, 15:20, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко в Заринске / Фото: правительство Алтайского края / Минкульт Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 2 сентября совершил рабочую поездку в Заринск и лично оценил, как изменились два важных социальных объекта города: Центральная городская библиотека и средняя школа № 2. Учреждения открылись после масштабного обновления накануне нового учебного года благодаря финансированию в рамках национальных проектов с участием краевого бюджета. Глава региона пообщался с педагогами, библиотекарями, учениками и посетителями учреждений, а также оценил, насколько комфортными стали обновленные пространства.

Библиотека с VR-очками, медиастудией и "Музеем СВО"

Первым объектом поездки стала Центральная городская библиотека Заринска — первая в Алтайском крае в 2026 году, которая открылась после модернизации по нацпроекту "Семья". Виктор Томенко ознакомился с новым форматом работы учреждения и пообщался с коллективом и читателями.

После обновления библиотека превратилась из традиционного места хранения книг в современное пространство для учебы, творчества и общения. Здесь появились тихие зоны для чтения, площадки для групповой работы, компьютеризированные места и творческие мастерские. Особое внимание уделили молодежному направлению. В библиотеке оборудовали медиастудию для записи подкастов, установили интерактивные шахматы, 3D-принтер, очки виртуальной реальности и интерактивный стол-книгу, который помогает изучать информацию в игровом формате. Также в учреждении появились зона краеведения и выставочный зал.

Еще одной особенностью обновленной библиотеки стал интерактивный мемориальный комплекс "Музей СВО". Посетители смогут узнать о героях специальной военной операции, истории событий, военной технике и вооружении.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Заринска Елены Садаковой, фонд учреждения пополнится почти на три тысячи новых изданий. Сейчас учреждение ежедневно посещают около 50 человек. Большое внимание при модернизации уделили доступности пространства: для маломобильных посетителей установили лестничный подъемник, а для людей с нарушениями зрения приобрели специальную клавиатуру и увеличитель. Чтобы эффективно работать с новым оборудованием, сотрудники библиотеки прошли обучение в ведущих культурных центрах страны — в Казани, Челябинске, Москве и Томске. Сегодня в библиотеке зарегистрировано более десяти тысяч читателей. После обновления сотрудники ожидают, что количество посетителей увеличится.

"Мы работаем с краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. У нас на абонементе есть пункт для незрячих и слабовидящих, поэтому мы решили оборудовать специальное пространство, где в помощь людям со слабым зрением находится электронный видеоувеличитель", — рассказала Елена Садакова.

Заринскую библиотеку построили в 1980 году. Тогда она размещалась в небольшой комнате, а штат учреждения состоял всего из двух сотрудников. В 2001 году библиотека переехала в здание бывшего детского сада. В 2023–2024 годах здесь провели капитальный ремонт по краевой адресной инвестиционной программе и при поддержке муниципального бюджета. В 2026 году завершили модернизацию по нацпроекту "Семья". Всего из бюджетов разных уровней на работы направили более 44 млн рублей.

Виктор Томенко отметил, что теперь библиотека стала новым общественным пространством города.

"Теперь это современное пространство — не только место для чтения книг, а новая точка притяжения детей и взрослых в Заринске. Здесь все готово для проведения образовательных и культурных мероприятий", — сказал губернатор.

Уже в сентябре новые современные культурные пространства появятся в двух муниципалитетах. В Рубцовске обновят Центральную детско-юношескую библиотеку. После модернизации там появятся игротека, семейная арт-мастерская, мультстудия, сценическая площадка и зоны для творческих занятий. Одним из новых направлений станут образовательные программы с использованием технологий виртуальной реальности. В Чарышском районе современное пространство создадут на базе Центральной библиотеки имени Марии Залозных.

Еще одна обновленная школа в Заринске

Еще одним объектом рабочей поездки стала средняя общеобразовательная школа № 2 Заринска. Ее открыли после капитального ремонта по национальному проекту "Молодежь и дети".

Здание школы построили еще в 1970-е годы. Во время ремонта обновили как внутренние помещения, так и фасад. В школе появились светлые кабинеты, расширенный актовый зал, новое оборудование для лабораторных занятий и спортивный инвентарь. На обновление учреждения направили около 180 млн рублей. Значительную часть средств выделили из краевого бюджета. Ремонт школы ранее находился на личном контроле Виктора Томенко. В прошлом году во время приема граждан жительница Заринска, представитель родительской общественности Алена Дурегина, попросила губернатора обратить внимание на сроки завершения работ. После окончания ремонта она поблагодарила главу региона за помощь.

"Новый учебный год начался в таких стенах, что они и вправду помогают и ученикам, и учителям. Аккуратный фасад, светлые чистые кабинеты, расширенный актовый зал, новое оборудование — приятно смотреть на такую работу", — отметил Виктор Томенко.

Во время визита глава региона пообщался с педагогами и школьниками, поинтересовался их впечатлениями после ремонта. Ученики рассказали губернатору, что довольны обновленной школой.

Сегодня в школе № 2 учатся 740 детей. В первый класс в этом учебном году пошли 62 ребенка. По словам директора учреждения Марины Вахрушевой, к подготовке школы активно подключались родители и ученики.

"Родители и дети помогали: перевозили библиотеку, носили парты. Они у нас большие помощники", — отметила директор.

Отметим, за последние шесть лет в Заринске капитально отремонтировали пять крупных образовательных учреждений. В общей сложности на эти цели потратили около миллиарда рублей.

Всего в текущем году в Алтайском крае к началу учебного года открыли 35 обновленных школ. Большинство из них модернизировали в рамках национального проекта "Молодежь и дети".