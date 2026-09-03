"Важно не переохладить". Путин рассказал об экономике России и снижении инфляции

Президент подчеркнул, что сейчас нет смыла экономить деньги

03 сентября 2026, 14:26, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Нельзя допустить переохлаждения экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

"Сейчас инфляция у нас в годовом выражении — 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем", — сказал Путин.

При этом, подчеркнул президент, нет смысла экономить деньги, если говорить о бюджете государства:

"Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты".

Особенно если учесть, что уровень госдолга России — один из самых низких в мире, подчеркнул Путин:

"Дефицит есть, но он некритичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет".

Ранее Путин заявил, что экономика России "опустилась до того уровня, на котором страны ЕС живут долгие годы".