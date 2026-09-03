Поэзия комфорта. ГК "Алгоритм" открыл продажи квартир в историческом центре Барнаула

Жилой комплекс "Пушкина, 16" — это место, где эстетика старого города встречается с передовыми технологиями

03 сентября 2026, 14:25, ИА Амител erid: 2W5zFGNvtpy

Проект ЖК "Пушкина, 16" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Группа компаний "Алгоритм" объявила старт продаж квартир в ЖК "Пушкина, 16". Дом находится на стадии котлована, так что у будущих жильцов есть возможность войти в проект на хороших условиях. Накануне девелопер собрал риелторское сообщество краевой столицы, чтобы представить концепцию новостройки.

Все рядом

Самый масштабный проект ГК "Алгоритм", который сейчас на слуху, — создание нового квартала "Нью-Терра" на пересечении улицы Просторной и Павловского тракта. Однако на этот раз девелопер выходит за пределы подобного формата и представляет авторский проект в самом сердце города.

Центр требует иного подхода, и "Алгоритм" это понимает. От ЖК "Пушкина, 16" рукой подать до проспекта Ленина, улицы Мало-Тобольской, набережных Оби и Барнаулки, а также до всех ключевых городских достопримечательностей.

Центр Барнаула сосредоточил в себе рестораны, музеи, театры, магазины, университеты, детские сады и школы — и вся эта инфраструктура будет рядом с новым зданием.

Архитекторы "Алгоритма" задумали первый этаж ЖК "Пушкина, 16" как полноценную сервисную площадку. Коммерческие помещения примут кофейню, продуктовый магазин, пункт выдачи заказов или любой другой бизнес, чтобы утро для жильцов начиналось с аромата свежего хлеба или горячего капучино, а вечер заканчивался без суеты.

Владимир Молоштан, руководитель агентства недвижимости, видит рядом с набережной новый городской массив — активно растущий, продуманный и открытый человеку:

"У этого проекта действительно интересное расположение — это практически центр. Территория активно осваивается, в том числе и другими застройщиками".

От фасада до паркинга

По словам застройщика, ЖК "Пушкина, 16" получится красивым и удобным. Он будет включать две блок-секции — высотой 16 и 10 этажей, в которых разместят 198 квартир. Широкий выбор планировок позволит каждому подобрать вариант под свой темп жизни: от уединенной студии до просторной семейной трехкомнатной квартиры.

"Архитектурный облик проекта поддерживает характер исторического центра. Его фасады выполнят из хризотилцементных панелей с благородной фактурой поверхности, объем и цвет дополнительно раскроют декоративные парапеты, а вечерняя подсветка завершит образ, сделав его выразительным, но сдержанным", — рассказали в ГК "Алгоритм".

Проект ЖК "Пушкина, 16" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Архитекторы создадут выразительный и душевный облик дома. Этот же подход будет работать внутри здания: интерьер здесь выдержат в духе пушкинских времен — камерном и теплом. Для парадных и общих пространств используют спокойные тона и современные фактуры, а ретродетали вплетут в актуальный дизайн без малейшей навязчивости. Также девелопер оборудует детскую площадку и подземную парковку.

Конструктив дома будет комбинированным: нижнюю часть выполнят монолитной с потолками от 3,7 метра, а жилые этажи возведут на железобетонном каркасе с высотой помещений 2,7 метра. Здание будет не только прочным и надежным, но и по-настоящему комфортным, просторным.

Исполнительный директор "Алгоритма" Андрей Суртаев назвал панельное исполнение с проработанными фасадами оптимальным выбором для этого проекта. Он подчеркнул, что это позволяет удерживать стоимость квартир на разумном уровне и открывает центр для большего числа желающих. Среди других плюсов он выделил высокое качество и скорость строительства.

"Я доверяю, люблю и обожаю "Алгоритм". И клиенты мои дают аналогичную обратную связь. Я считаю, что дом на Пушкина, 16, будет очень выгоден и для собственного проживания, и в плане инвестиций", — подчеркнула риелтор Наталья Ободенко.

Проект ЖК "Пушкина, 16" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Ода старому городу

Новое жилое пространство продолжит традиции застройки исторического квартала, которые задал соседний дом на Гоголя, 25. "Алгоритм" намерен превратить этот район в цельный современный квартал, бережно обыгрывающий историческую застройку. ЖК "Пушкина, 16" откроет и украсит эту новую главу.

"Алгоритм" — один из лидеров строительной отрасли Алтайского края, прочно закрепившийся в Барнауле. Девелопер одинаково уверенно реализует и небольшие авторские проекты, и крупные программы комплексной застройки. За годы работы компания возвела 47 объектов, а сегодня ее портфель насчитывает свыше 150 тысяч квадратов жилья в стадии строительства, при этом земельный банк превышает 80 гектаров. Кредо компании — создавать качественное городское пространство в оговоренные сроки.

Сайт ГК "Алгоритм": alg22.ru

Тел.: 8 (3852) 72-00-82Застройщик "Пушкина, 16" — ООО "СЗ" Алгоритм-Центр". Срок сдачи дома "Пушкина, 16" — не позднее 4-го квартала 2028 года. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

ООО "СЗ "Алгоритм-Центр", ИНН 2225235703

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