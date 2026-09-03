Кур – на учет: зачем российских фермеров обязали регистрировать домашнюю птицу
Пока регистрировать нужно поголовье от 10 птиц, но с 2029 года порог исчезнет
03 сентября 2026, 14:10, Эльвира Петренева
С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, которые держат больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. При этом каждую птицу отдельно маркировать не придется – Россельхознадзор специально разъяснил, что речь идет о групповом учете.
Владельцы птичьих ферм не перестают шутить: в сети появились сотни роликов о том, как кур приносят в МФЦ. Но за мемами – вполне реальные требования, штрафы и спор о том, действительно ли государству необходимо знать, сколько именно птицы живет в каждом частном хозяйстве. В материале amic.ru. разбираемся, зачем понадобился такой учет и что об этом думают фермеры.
Маркировать по группам
Законодательство не требует присваивать каждой курице, утке или другой домашней птице отдельный номер. Для поголовья используется групповое маркирование – поясняет газета "Взгляд" со ссылкой на официальное сообщение Россельхознадзора.
Учет должна провести государственная ветеринарная служба непосредственно по месту содержания птицы. Специалист осмотрит поголовье и присвоит идентификационный номер всей группе. Табличку с этим номером разместят на помещении, где содержатся животные. Для владельцев личных подсобных хозяйств процедура проводится бесплатно.
В ведомстве объясняют: основная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и в случае вспышки опасного заболевания быстро понять, какие хозяйства находятся в зоне риска. Особенно это актуально для высокопатогенного гриппа птиц.
Но владельцы небольших хозяйств смотрят на нововведение иначе.
"Это идиотизм"
Владелец личного подсобного хозяйства с несколькими сотнями кур, который попросил остаться анонимным, считает, что новая система не поможет решить заявленные проблемы.
"Если кратко, то это идиотизм", – говорит он.
По его словам, отслеживать таким способом ни заболевания, ни перемещения птицы в реальности не получится:
"Никакие заболевания отследить таким образом не смогут. Передвижения куриц тоже. Для фермеров это сплошная мука: бройлеры уже через 45 дней забиваются. Каждый раз эту процедуру проходить? А если хозяйство для собственных нужд – ну неужели такая процедура необходима?"
Дополнительные сложности возникают, если продукцию с фермы продают. Птицу могут забить еще до того, как ее успеют зарегистрировать. При этом продажа мяса и яиц с небольших хозяйств уже давно стала привычной практикой. По словам собеседника, такие объявления владельцы в том числе выставляют на "Авито".
Отдельные опасения вызывает и то, как будут действовать власти в случае обнаружения инфекции:
"В случае вспышки заболевания будет так, как уже было в Новосибирске. Просто забьют животных, не разобравшись. Будут ссылаться на болезнь. Пострадают фермеры".
Пять тысяч рублей – не такие уж маленькие деньги
За отсутствие регистрации предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей. На фоне расходов крупного хозяйства эта сумма может показаться небольшой, но для небольших ЛПХ она способна ощутимо ударить по бюджету. Об этом говорит наш собеседник:
"Все дорожает. И штраф 5 тысяч будет ощутим, особенно для маленьких хозяйств".
Фермеры задаются вопросом: насколько процесс будет быстрым и не превратится ли он в очередную бюрократию?
Птичья диверсия
В Госдуме необходимость учета объясняют не только ветеринарным контролем. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в комментарии изданию "Подъем" заявила, что данные о поголовье необходимы для планирования производства отечественных ветеринарных препаратов и разработки мер господдержки.
Но главная причина, по ее словам, – безопасность.
"Такое решение принято для предотвращения возникновения болезней птицы, оперативного принятия мер по ликвидации очага вспышки опасных инфекций, в особенности птичьего гриппа. Здесь не исключены биологические диверсии, поэтому требуются точные сведения и слаженные действия".
Учет животных при этом не является новой практикой. В России уже регистрируют крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, лошадей и даже пчел.
"Теперь настала очередь птицы", – пояснила Оглоблина.
Почему именно 10 голов? По словам депутата, такой порог выбрали временно, чтобы не беспокоить самые маленькие ЛПХ и одновременно "обкатать" процедуру.
Но временно – не значит навсегда.
"Уже с 1 сентября 2029 г. эта процедура будет обязательна и с поголовьем до 10 голов".
То есть через три года под учет попадут и те, кто сегодня держит меньше десяти птиц.
Что делать владельцам птицы
Чтобы поставить поголовье на учет, владельцу ЛПХ необходимо обратиться в районную государственную ветеринарную станцию по месту содержания птицы и заполнить заявление.
Иными словами, кур в МФЦ пока вести не придется. Индивидуальных паспортов им тоже не выдадут. Но отныне нужно уведомлять государство, сколько домашней птицы содержится на ферме.
А вот вопрос о том, станет ли от этого безопаснее самим хозяйствам, – пока остается предметом спора между чиновниками и теми, кто этих самых кур каждый день кормит и выращивает.
14:25:04 03-09-2026
ага, в новосибе тоже вон с коровами посчитали и опа, теперь настоящая говядина только у миллиардных компаний)
14:29:14 03-09-2026
Правильно сказали - идиотизм
15:30:21 03-09-2026
Но отныне нужно уведомлять государство, сколько домашней птицы - в госуслугах можно птичку поставить?
15:58:44 03-09-2026
ой и что, я 40 бройлеров завела и максимум 90 дней их содержу и причем еще постоянно подкалываю на готовку и как быть. Да еще и бывает кого-нибудь расклевать могут. Что за бред...... А через 90 дней содержания я их всех заколю. Сейчас так-то дорого кур итак содержать - корма то космические по цене стали. Куры золотые выходят. А тут еще что-то придумали. А 10 несушек отдельно содержу, и тоже в зиму не оставляю.
16:49:26 03-09-2026
счас всех персчитают, учтут и будете отчитываться кажный месяц. возвращаемся назад, далекоооо-далеко. к истокам, так сказать.
16:52:33 03-09-2026
Вся еда должна быть под контролем - чтобы граждане лишнего не съели
17:08:39 03-09-2026
Такими темпом скоро и сексам занимаются придётся через мфц
17:11:16 03-09-2026
ЛПХ - это личные подсобные хозяйства, то есть личное подворье для личных нужд. До 10 кур. ЛПХ надо оставить в покое, иначе люди просто не будут держать ЛПХ, сразу цены на продукты подскочат. ЛПХ вообще трогать нельзя, там малое поголовье птиц. А вот фермеры, производящие яйца на продажу и мясо птицы на продажу пусть регистрируются, прививки ставят своим курам и продают яйца. А ЛПХ трогать нельзя, иначе уровень жизни в деревне снизится сильно, а там и так тяжело жить. Никакая бабушка не будет вести электронную версию своего курятника. У неё нет ни компьютера, ни смартфона. Кнопочный телефон использует раз в неделю, чтобы с детьми связаться. Так что КУРОлесицу по деревенским бабушкам нужно пресечь на корню. А чиновников, усложняющим жизнь простых граждан, нужно наказывать сильно.
18:33:14 03-09-2026
Где столько ветеринаров взять, что по ЛПХ проехали и осмотрели все птичники?
Работать некому, лечат только кошечек и собачек. Наивно полагать, что приедут лечить заболевшую птицу..., а вот попасть под полную ликвидацию очень даже просто будет, предписание моментально пришлют, под видом эпидемии. Уже такое проходили , правда со свиньями.
21:01:14 03-09-2026
Гость (18:33:14 03-09-2026) Где столько ветеринаров взять, что по ЛПХ проехали и осмотре... всё это затеяли, чтобы вакцинировать птицу поголовно. Кто у нас держатели вакцин? Надо же деньги делать, а на ком ещё - конечно на простых людях, прикрываясь заботой о здоровье нации.
00:34:14 04-09-2026
гость (21:01:14 03-09-2026) всё это затеяли, чтобы вакцинировать птицу поголовно. Кто у ... Это всё делается, чтобы своё не держали, а ели их ядовитую продукцию, дабы выбора у людей не было. Чтобы болели бесконечно, принося прибыль фармацевтике, медицине и похоронному бизнесу. Из людей выжимают все соки. И так уже уничтожили сколько народу небезызвестной спецоперацией. Освобождают территории, геноцид народа, причём враг внутри страны. А вообще, ничего личного, бизнес...
02:12:05 04-09-2026
А ещё создадут огромный штат сотрудников, отдельные комиссии, которые будут заниматься этим. Будут рисовать кучу отчётов (никому ни на хрен не нужных), переводить тонны бумаги и , естественно будут получать боооольшие зарплаты. Ну надо же давать "работу" своим женам, любовницам, дочерям и.....
07:51:13 04-09-2026
Когда то в ссср ввели налог на плодовые деревья. И люди их потом вырубили. Тут видимо так же хотят.
14:40:52 04-09-2026
война - дорогое дело, поэтому власти нужно принимать такие законы, чтобы народ жил не на пособия, а сам себя кормил, поэтому нужно всеми силами развивать ЛПХ - дешёвый корм для скота, гранты. А тут под корень режут ЛПХ глупейшими законами. Личные подсобные хозяйства потому и личные. Негоже государству вмешиваться в личную жизнь граждан. Сам человек должен решать, сколько яиц ему есть на завтрак - 5 или 8 шт.
07:56:08 07-09-2026
Такое ощущение, что власти так и выискивают, как бы еще нагадить своему народу, поэтому 20 сентября дружно проголосуем против партии власти и ее прилипал.
12:16:18 07-09-2026
Да все и так понятно, все в магнит за химическими курами. Потом за огороды возьмутся, кусты томатов считать будут. Все это уже проходили.