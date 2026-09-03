Кур – на учет: зачем российских фермеров обязали регистрировать домашнюю птицу

Пока регистрировать нужно поголовье от 10 птиц, но с 2029 года порог исчезнет

03 сентября 2026, 14:10, Эльвира Петренева

Курицы на ферме / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, которые держат больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. При этом каждую птицу отдельно маркировать не придется – Россельхознадзор специально разъяснил, что речь идет о групповом учете.

Владельцы птичьих ферм не перестают шутить: в сети появились сотни роликов о том, как кур приносят в МФЦ. Но за мемами – вполне реальные требования, штрафы и спор о том, действительно ли государству необходимо знать, сколько именно птицы живет в каждом частном хозяйстве. В материале amic.ru. разбираемся, зачем понадобился такой учет и что об этом думают фермеры.

Маркировать по группам

Законодательство не требует присваивать каждой курице, утке или другой домашней птице отдельный номер. Для поголовья используется групповое маркирование – поясняет газета "Взгляд" со ссылкой на официальное сообщение Россельхознадзора.

Учет должна провести государственная ветеринарная служба непосредственно по месту содержания птицы. Специалист осмотрит поголовье и присвоит идентификационный номер всей группе. Табличку с этим номером разместят на помещении, где содержатся животные. Для владельцев личных подсобных хозяйств процедура проводится бесплатно.

В ведомстве объясняют: основная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и в случае вспышки опасного заболевания быстро понять, какие хозяйства находятся в зоне риска. Особенно это актуально для высокопатогенного гриппа птиц.

Но владельцы небольших хозяйств смотрят на нововведение иначе.

"Это идиотизм"

Владелец личного подсобного хозяйства с несколькими сотнями кур, который попросил остаться анонимным, считает, что новая система не поможет решить заявленные проблемы.

"Если кратко, то это идиотизм", – говорит он.

По его словам, отслеживать таким способом ни заболевания, ни перемещения птицы в реальности не получится:

"Никакие заболевания отследить таким образом не смогут. Передвижения куриц тоже. Для фермеров это сплошная мука: бройлеры уже через 45 дней забиваются. Каждый раз эту процедуру проходить? А если хозяйство для собственных нужд – ну неужели такая процедура необходима?"

Дополнительные сложности возникают, если продукцию с фермы продают. Птицу могут забить еще до того, как ее успеют зарегистрировать. При этом продажа мяса и яиц с небольших хозяйств уже давно стала привычной практикой. По словам собеседника, такие объявления владельцы в том числе выставляют на "Авито".

Отдельные опасения вызывает и то, как будут действовать власти в случае обнаружения инфекции:

"В случае вспышки заболевания будет так, как уже было в Новосибирске. Просто забьют животных, не разобравшись. Будут ссылаться на болезнь. Пострадают фермеры".

Пять тысяч рублей – не такие уж маленькие деньги

За отсутствие регистрации предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей. На фоне расходов крупного хозяйства эта сумма может показаться небольшой, но для небольших ЛПХ она способна ощутимо ударить по бюджету. Об этом говорит наш собеседник:

"Все дорожает. И штраф 5 тысяч будет ощутим, особенно для маленьких хозяйств".

Фермеры задаются вопросом: насколько процесс будет быстрым и не превратится ли он в очередную бюрократию?

Птичья диверсия

В Госдуме необходимость учета объясняют не только ветеринарным контролем. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в комментарии изданию "Подъем" заявила, что данные о поголовье необходимы для планирования производства отечественных ветеринарных препаратов и разработки мер господдержки.

Но главная причина, по ее словам, – безопасность.

"Такое решение принято для предотвращения возникновения болезней птицы, оперативного принятия мер по ликвидации очага вспышки опасных инфекций, в особенности птичьего гриппа. Здесь не исключены биологические диверсии, поэтому требуются точные сведения и слаженные действия".

Учет животных при этом не является новой практикой. В России уже регистрируют крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, лошадей и даже пчел.

"Теперь настала очередь птицы", – пояснила Оглоблина.

Почему именно 10 голов? По словам депутата, такой порог выбрали временно, чтобы не беспокоить самые маленькие ЛПХ и одновременно "обкатать" процедуру.

Но временно – не значит навсегда.

"Уже с 1 сентября 2029 г. эта процедура будет обязательна и с поголовьем до 10 голов".

То есть через три года под учет попадут и те, кто сегодня держит меньше десяти птиц.

Что делать владельцам птицы

Чтобы поставить поголовье на учет, владельцу ЛПХ необходимо обратиться в районную государственную ветеринарную станцию по месту содержания птицы и заполнить заявление.

Иными словами, кур в МФЦ пока вести не придется. Индивидуальных паспортов им тоже не выдадут. Но отныне нужно уведомлять государство, сколько домашней птицы содержится на ферме.

А вот вопрос о том, станет ли от этого безопаснее самим хозяйствам, – пока остается предметом спора между чиновниками и теми, кто этих самых кур каждый день кормит и выращивает.