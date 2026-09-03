Кем гордится Барнаул. 20 жителей и 17 коллективов занесли на городскую Доску почета

Традиция отмечать таким образом жителей краевой столицы существует уже не одно десятилетие

03 сентября 2026, 15:02, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле обновили городскую Доску Почета "Слава и гордость Барнаула". В преддверии 296-летия краевой столицы на нее занесли 20 горожан, 17 трудовых коллективов и династию из девяти медицинских работников, сообщили в администрации города.

Свидетельства о занесении на Доску почета и памятные подарки участникам церемонии вручили глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. На Доске почета представлены работники образования, культуры, медицины, спорта, производственных предприятий и транспортных компаний, представители общественных организаций, предприниматели, спасатели и другие горожане.

"Традиционно накануне празднования Дня города мы вручаем награды лучшим профессионалам города и лучшим трудовым коллективам. Барнаул живет и развивается, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся. Это происходит благодаря людям, которые здесь живут и работают. Благодарю вас за труд, желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!" — обратился к участникам церемонии Вячеслав Франк.

В числе тех, чей портрет появился на Доске почета, — учитель истории и обществознания школы № 137 Дмитрий Банников. В 2025–2026 учебном году успеваемость его учеников по истории составила 82,7%, а по обществознанию — 91,9%. Кроме того, в 2026 году сразу двое школьников получили по 100 баллов на ЕГЭ по истории. Ученики педагога также участвуют в олимпиадах и занимают призовые места.

"Для меня большая честь быть занесенным на городскую Доску почета! Я очень горжусь этой наградой. Она стала возможной благодаря любви к своему делу и умению находить подход к каждому ученику. Я стараюсь постоянно развиваться: изучать новые методики, участвовать в профессиональных конкурсах, чтобы делать уроки интереснее и полезнее", — отметил Дмитрий Банников.

Еще одно место на обновленной Доске почета заняла медицинская династия Вайнтруб — Миллер. С медициной связали свою жизнь девять представителей семьи.

Глава династии Станислав Вайнтруб — травматолог-ортопед, который, по данным мэрии, одним из первых в Барнауле провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

"Из 75 лет жизни 52 года я посвятил работе врачом-травматологом. Попал в медицину случайно, но понял, что это мое призвание. Моя профессия позволяет помогать людям, что для меня самое важное. Моя семья продолжает врачебную династию. Сегодня меня отметили на Доске почета в Барнауле, где я родился и тружусь. Я горжусь этим", — подчеркнул Станислав Вайнтруб.

Галина Буевич подчеркнула, что традиция отмечать таким образом жителей краевой столицы существует уже не одно десятилетие.