Кем гордится Барнаул. 20 жителей и 17 коллективов занесли на городскую Доску почета
Традиция отмечать таким образом жителей краевой столицы существует уже не одно десятилетие
03 сентября 2026, 15:02, ИА Амител
В Барнауле обновили городскую Доску Почета "Слава и гордость Барнаула". В преддверии 296-летия краевой столицы на нее занесли 20 горожан, 17 трудовых коллективов и династию из девяти медицинских работников, сообщили в администрации города.
Свидетельства о занесении на Доску почета и памятные подарки участникам церемонии вручили глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. На Доске почета представлены работники образования, культуры, медицины, спорта, производственных предприятий и транспортных компаний, представители общественных организаций, предприниматели, спасатели и другие горожане.
"Традиционно накануне празднования Дня города мы вручаем награды лучшим профессионалам города и лучшим трудовым коллективам. Барнаул живет и развивается, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся. Это происходит благодаря людям, которые здесь живут и работают. Благодарю вас за труд, желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!" — обратился к участникам церемонии Вячеслав Франк.
В числе тех, чей портрет появился на Доске почета, — учитель истории и обществознания школы № 137 Дмитрий Банников. В 2025–2026 учебном году успеваемость его учеников по истории составила 82,7%, а по обществознанию — 91,9%. Кроме того, в 2026 году сразу двое школьников получили по 100 баллов на ЕГЭ по истории. Ученики педагога также участвуют в олимпиадах и занимают призовые места.
"Для меня большая честь быть занесенным на городскую Доску почета! Я очень горжусь этой наградой. Она стала возможной благодаря любви к своему делу и умению находить подход к каждому ученику. Я стараюсь постоянно развиваться: изучать новые методики, участвовать в профессиональных конкурсах, чтобы делать уроки интереснее и полезнее", — отметил Дмитрий Банников.
Еще одно место на обновленной Доске почета заняла медицинская династия Вайнтруб — Миллер. С медициной связали свою жизнь девять представителей семьи.
Глава династии Станислав Вайнтруб — травматолог-ортопед, который, по данным мэрии, одним из первых в Барнауле провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.
"Из 75 лет жизни 52 года я посвятил работе врачом-травматологом. Попал в медицину случайно, но понял, что это мое призвание. Моя профессия позволяет помогать людям, что для меня самое важное. Моя семья продолжает врачебную династию. Сегодня меня отметили на Доске почета в Барнауле, где я родился и тружусь. Я горжусь этим", — подчеркнул Станислав Вайнтруб.
Галина Буевич подчеркнула, что традиция отмечать таким образом жителей краевой столицы существует уже не одно десятилетие.
"Традиция заносить имена лучших барнаульцев на Доску почета существует уже не одно десятилетие. За всем, чем гордится сегодня Барнаул, стоит труд его жителей. Мы часто видим, как горожане останавливаются возле Доски, узнают знакомые лица и вспоминают добрые дела этих людей: именно у них они лечились или учились, благодаря им живут в красивых домах и покупают хорошие продукты. Глядя на это, понимаешь, как много для города значат его люди", — сказала она.
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