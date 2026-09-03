Суд постановил вернуть государству свыше 16 га земель водного фонда на Алтае

Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства

03 сентября 2026, 15:34, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Улаганском районе Республики Алтай государству вернули более 16,6 га земель водного фонда, которые ранее оказались в частной собственности. Добиться этого через суд удалось природоохранной прокуратуре, сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства. Выяснилось, что участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, более чем на 16,6 га пересекаются с акваторией реки Чулышман.

При этом земли водного фонда относятся к федеральной собственности. Их незаконная передача частным владельцам не только нарушила имущественные интересы государства, но и ограничила свободный доступ граждан к реке.

"После проверки природоохранный прокурор обратился в районный суд с требованием признать отсутствующим право частной собственности на соответствующие части земельных участков", — отметили в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил иски надзорного ведомства. Решения уже вступили в законную силу, а их фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.