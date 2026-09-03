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Суд постановил вернуть государству свыше 16 га земель водного фонда на Алтае

Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства

03 сентября 2026, 15:34, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Улаганском районе Республики Алтай государству вернули более 16,6 га земель водного фонда, которые ранее оказались в частной собственности. Добиться этого через суд удалось природоохранной прокуратуре, сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства. Выяснилось, что участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, более чем на 16,6 га пересекаются с акваторией реки Чулышман.

При этом земли водного фонда относятся к федеральной собственности. Их незаконная передача частным владельцам не только нарушила имущественные интересы государства, но и ограничила свободный доступ граждан к реке.

"После проверки природоохранный прокурор обратился в районный суд с требованием признать отсутствующим право частной собственности на соответствующие части земельных участков", — отметили в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил иски надзорного ведомства. Решения уже вступили в законную силу, а их фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

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суд вода Республика Алтай
       

Комментарии 5

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Гость

15:45:14 03-09-2026

а ничего что на змеиногорском в садоводствах ограничили некоторые умники доступ к воде??
или это другое

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Гость

17:42:28 03-09-2026

Гость (15:45:14 03-09-2026) а ничего что на змеиногорском в садоводствах ограничили нек...
пишите в прокуратуру

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Гость

15:46:02 03-09-2026

А если пройти вдоль катуни и освободить её от заборов?

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Гость

15:49:25 03-09-2026

Ко многим водоёмам доступ людям перекрыли

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Гость

17:05:04 03-09-2026

Берега Катуни недалеко от Чемала проверьте. Все берега в заборах, всё перегорожено.

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