Суд постановил вернуть государству свыше 16 га земель водного фонда на Алтае
Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства
03 сентября 2026, 15:34, ИА Амител
В Улаганском районе Республики Алтай государству вернули более 16,6 га земель водного фонда, которые ранее оказались в частной собственности. Добиться этого через суд удалось природоохранной прокуратуре, сообщили в прокуратуре региона.
Нарушения выявили во время проверки соблюдения водного законодательства. Выяснилось, что участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, более чем на 16,6 га пересекаются с акваторией реки Чулышман.
При этом земли водного фонда относятся к федеральной собственности. Их незаконная передача частным владельцам не только нарушила имущественные интересы государства, но и ограничила свободный доступ граждан к реке.
"После проверки природоохранный прокурор обратился в районный суд с требованием признать отсутствующим право частной собственности на соответствующие части земельных участков", — отметили в ведомстве.
Суд полностью удовлетворил иски надзорного ведомства. Решения уже вступили в законную силу, а их фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.
15:45:14 03-09-2026
а ничего что на змеиногорском в садоводствах ограничили некоторые умники доступ к воде??
или это другое
17:42:28 03-09-2026
Гость (15:45:14 03-09-2026) а ничего что на змеиногорском в садоводствах ограничили нек...
пишите в прокуратуру
15:46:02 03-09-2026
А если пройти вдоль катуни и освободить её от заборов?
15:49:25 03-09-2026
Ко многим водоёмам доступ людям перекрыли
17:05:04 03-09-2026
Берега Катуни недалеко от Чемала проверьте. Все берега в заборах, всё перегорожено.